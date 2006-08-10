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Москва, куда ты катишься?

Столичные автолюбители молодеют год от года

№ 14(14) от 10.08.2006 [«Аргументы Недели », Дарья МАРТЫНКИНА ]

Москва, куда ты катишься?
Фото С. ХАЛЬЗОВА

Мужской характер

ИССЛЕДОВАНИЕ позволило нарисовать портрет среднестатистического автолюбителя: это молодой мужчина с высшим образованием.

Казалось бы, в столице очень много женщин водят машины. На самом деле их всего 12%. Но если раньше дама за рулем выглядела экзотично, то теперь к этому все привыкли. Различий в автомобильных привычках между мужчинами и женщинами больше нет. Дамы ездят так же часто и так же долго, так же стоят в пробках и - хочется добавить - даже ругаются теми же словами, что и джентльмены.

Год от года средний автолюбитель только молодеет. Если в семидесятых средний возраст водителей составлял около 50 лет, то теперь - 31-32 года. «Чайников» в столице по-преж­нему значительно меньше, чем «профи». Средний водительский стаж по столице весьма внушительный - около 9 лет. Самые молодые автолюбители (18-23 года) сидят за рулем каждой пятой машины в Москве. Опросы показали: чем меньше лет водителю, тем больше он ездит. «Омоложение» среднего московского водителя сигнализирует о том, что дороги станут использоваться интенсивнее - значит, пробок будет еще больше.

Долгий путь домой

ПРОБКИ душат столицу не только потому, что у нас недостаточно дорог и слишком много автолюбителей. Еще одна причина скрыта в том, КАК мы стали ездить.

В семидесятые годы дорога от дома до работы в среднем составляла 14 км. Теперь москвичам приходится кататься по 23 км в один конец. Удлинился путь - на столько же увеличилась и загруженность дорог. Это произошло, во-первых, потому, что спальные районы, куда отселяют из сносимых домов и куда переезжают, если хотят улучшить жилищные условия, расположены ближе к кольцевой. Во-вторых, изменился качественный состав автолюбителей. Сегодня большинст­во москов­ских водителей (74%) имеют выс­шее образование. У остальных в основном среднее техническое, и лишь единичные автовладельцы не учились ни в техникуме, ни в институте. Больше половины московских водителей - руководители высшего и среднего звеньев. Они трудятся в офисах либо институтах, которые расположены в центре города. Всем, конечно, приятно, если работа близко от дома. Но у многих она оказывается далеко - и это не повод ее менять.

Такая статистика говорит о том, что, несмотря на многочисленные попытки властей разгрузить центр города, Москва по-преж­нему разделена на две зоны: офисная «серд­цевина», куда все стремятся утром на работу, и спальные окраины, на которые транспортные потоки переключаются каждый вечер. Увы, при таком раскладе от заторов в часы пик столица не избавится никогда.

Аргументы правительства

И ЛЕТОМ, когда Мосгордума не работает и многие члены правительства в отпуске, на «дорожном фронте» принимаются принципиальные решения. Так, с 1 января 2007 г. планируется полностью автоматизировать оплату парковки. Вместо парковщиков на всех стоянках должны появиться специальные автоматы. Пока таких установлено только шесть штук в самом центре города - на Тверской. Ими могут полюбоваться водители, которые стоят там в пробке. Движение по центральной части Ленинградского проспекта закрыто. На днях было принято решение о том, что на реконст­рукцию этого участка потребуется где-то пять месяцев. Так что машины будут «буксовать» здесь до конца года. Еще одна новость: в порядке эксперимента 18 остановок общественного транспорта и 6 пешеходных переходов в районе проспекта Мира разрисуют в разные цвета. «Зебра» станет красно-белой, остановки - зелеными, асфальт около них - красным. Считается, что так будет безопаснее.

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