Пушкинская станет второй Манежной?

СУДЬБА Пушкинской площади фактически решена. Процедура принятия проекта была нарушена (на обсуждение Экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы представили сразу многотомную концепцию, в которую не предполагалось вносить изменения), но сегодня не вызывает сомнений, что будет реализован именно он. Под памятником Пушкину, который останется на прежнем месте, пророют «штаны» - систему тоннелей, расходящихся диагонально и соединяющих бульвары. Это делается для того, чтобы избавиться от пробок. Теперь затора здесь действительно не будет - скопление машин образуется ниже и выше этого места. Пушкинская площадь станет до боли похожа на Манежную: через улицу справа от поэта построят торговый комплекс, уходящий под землю.

Изначально здесь предполагалось организовать огромную парковку, на которой оставлять свои авто могли бы все, кто работает в местных офисах. Теперь же на паркинге поместятся только машины покупателей торгового центра. Местным бельмом на глазу станут вентиляционные киоски (вспомните коричневые «гробы» на Манежной площади), которые также появятся в самых неожиданных местах.

В итоге от реконструкции москвичи получат очередную нерешенную транспортную проблему, «украшение» для одной из центральных площадей в виде торгового центра сомнительной эстетической ценности и новый очаг противостояния правительства и горожан: уже образована комиссия, требующая отказаться от проекта в таком виде...