«Всем, кто ушел»

ВОТ, например, проулок между домиками №11 и №13. У первого из них - история почтенная. Он был построен для голландца Рутца в самом начале позапозапозапрошлого, семнадцатого века, и застал Петра Великого. Во времена «царя-плотника» тут помещалась гимназия пастора Эрнста Глюка, прибывшего из Саксонии. И под сводами, по сей день сохранившимися, он обращался к добропорядочным ученикам с воззваниями. А его давняя служанка Марта в это время была уже царицей, Екатериной Алексеевной, женой Петра Великого.

Дом №13 в отношении истории более скромный. Из достойного упоминания - всего лишь «Союз русских граждан немецкой национальности» (привет пастору Глюку), созданный в августе 1917 г. и просуществовавший всего-навсего двенадцать месяцев. Зато сегодня как раз дом №13 - уникальный. Здесь на стене висит мемориальная доска со скромной надписью: «Всем, кто жил в этом доме, ушел и не вернулся». И годы, к которым все это относится: «1941 - 1945» и «1937 - 1952». Под доской - скромный, но всегда ухоженный горшок с цветами.

Ничего подобного в Москве более нет. Только жители улицы Маросейка, дома №13 сами, безо всяких сверху инициатив, устроили все это. И получается, что тот мемориал - еще и памятник рубежа восьмидесятых - девяностых годов, когда Анатолий Рыбаков публиковал своих «Детей Арбата», в кинотеатрах на ура шел фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», а газеты каждый день публиковали списки репрессированных.