«Собачья» жизнь Ольги Шелест

ПРИСПОСОБЛЕНА ли Москва к содержанию собаки? Сложный вопрос. Мне самой пришлось искать на него ответ, когда несколько лет назад муж подарил мне собаку японской породы - шиба-ину. Эти псы сопровождали самураев, и вывозить их за пределы Японии разрешили только 50 лет назад. Шиба-ину даже на собак не очень похожи, скорее, на лисичек. Мой Йоши (в переводе с японского - «добрый и хороший») небольшой, поэтому с ним не так тяжело. Если человек заводит ирландского волкодава, а потом сетует, что в городе нет соответствующих условий... Все-таки при выборе собаки нужно руководствоваться не только своими предпочтениями, но и уместностью. Сеттеры и терьеры, которые поколениями рождаются в столичных питомниках, отлично приспособлены к мегаполису, а, например, гончие в центре - зрелище унылое.

К счастью, в нашем дворе устроили площадку для выгула собак. Там симпатично: установлены барьеры, лесенки, лавочки. У каждого собачника свой ключ. И что самое главное - есть негласный график прогулок, благодаря которому Йоши не встречается со своими недругами. Но такую площадку встретишь в редком столичном дворе. Людям приходится выгуливать собак на пустырях, где можно стать жертвой одичавших собак. А за пределами Москвы их вообще целые стаи! Мы с Йоши, к счастью, изолированы от них, но ведь над кем-то все время висит опасность такой встречи...

Еще один важный пункт на карте для любого собачника - зоомагазины и круглосуточные ветклиники. Они рассредоточены по городу неравномерно. В одних районах Москвы их много, в других - нет совсем. Да и качество услуг порой оставляет желать лучшего. Однажды мы с мужем уезжали в отпуск и оставили Йоши в собачьей гостинице. Так нам вернули зверя с какой-то инфекцией! Мы долго и сложно его лечили, даже капельницы ставили.