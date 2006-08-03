Васильевский: спуску не давать!

СОТРУДНИКИ музея, открытого в храме Василия Блаженного, считают, что угрозы для памятника архитектуры нет, а трещины - это результат естественной усадки здания. Да и вибрация от музыкальных инструментов почти не чувствуется. Так, Андрей Петров, художественный руководитель театра «Кремлевский балет», работающий в Кремлевском дворце, утверждает, что никаких сотрясений во время концертов не ощущается и внутри зданий ничего не слышно. Эту точку зрения разделяют и архитекторы. «Для сохранности сооружения концерты не опасны, - считает профессор кафедры архитектуры МГСУ Аркадий Захаров. - Хотя нельзя не учитывать, что храм уже сильно пострадал от вибраций, создаваемых танками, не раз проходившими по Красной площади во время парадов». Трещинки собора раздражает каждый сильный звук. «Мощность усилителей, работающих на концертах, достигает 150 кВт. Такую аппаратуру используют и на стадионах, - объясняет Евгений Ряпов, президент Международного фонда возращения народам утраченных духовных и культурных ценностей. - Но звук со сцены во время представления идет не столько на собор, сколько на стены Кремля. Для храма это не смертельно - но и не желательно».

Тем не менее, на стенах храма Василия Блаженного стали все чаще находить новые трещины. Собор сползает к Москве-реке на 1-3 мм в год. За ним «вдогонку» теми же темпами устремился и ГУМ. «Василий Блаженный» построен на искусственном холме, - рассказывает член президиума экспертно-консультативного совета при главном архитекторе города Алексей Клименко. - В древности это была горка для «раската», то есть для установки пушек. Они охраняли путь к реке и пристань. В XVI веке «раскат» был использован для строительства храма. Под такими холмами всегда много грунтовых вод. Поэтому вибрации, связанные с низкочастотными колебаниями (а в рок-музыке они присутствуют), вредят памятнику. Не всегда, к сожалению, сцена ставится на платформу из пористого материала, чтобы погасить эти вибрации. Храм и так не в очень хорошем состоянии, и технические деформации, возникшие от времени, могут увеличиться».

Удивительно, но в Покровском соборе - одном из главных храмов столицы, несмотря на всю поднявшуюся шумиху вокруг этого вопроса, не проводилось НИКАКИХ специальных исследований, выясняющих влияние концертов на сооружение. Или руины будем исследовать, когда храм развалится от окружающего его нецерковного ора?

Аргумент диакона

ПРОФЕССОР Московской духовной академии диакон Андрей КУРАЕВ:

- У проблемы есть другой серьезный поворот. Красная площадь всегда была ярмарочной, на ней часто проходили массовые мероприятия. Но с той поры статус этого места изменился, оно стало мемориальным. Лично мне не нравится, когда реальный храм, святыня превращается в декорацию совершенно не церковного действия. Если мэрия Москвы примет решение о переносе светских концертов за пределы Красной площади, подальше от храма, будет только лучше. Храм Василия Блаженного в рекламе не нуждается. Использовать его во внецерковных проектах вряд ли уместно.