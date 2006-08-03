Как липку «липа» обдирает

ПОБЕГУ быстрее в банк, пока пеней каких-нибудь не начислили», - первым делом подумала наша читательница Ирина Петровна С., когда обнаружила в своем почтовом ящике вместе с привычным единым платежным документом еще одну квитанцию. Извещение, по форме очень напоминавшее платежку из Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ), предлагало заплатить за техническую модернизацию телевизионной антенны. «Я подумала, они там что-то починили, и теперь ДЕЗу нужно заплатить», - объясняет женщина. Каково же было ее удивление, когда кассир в банке предупредила ее о том, что квитанция липовая! Уже потом она разглядела, что получатель платежа - вовсе не ДЕЗ, а ООО «СтройПодряд».

Как пояснили нам в Московском городском едином информационно-аналитическом центре, такие квитанции были массово распространены в Южном округе столицы. По информации «Аргументов i времени», дезинформирующие платежки наводнили еще и Юго-Запад. Сейчас обстоятельст­ва произошедшего исследует Управление правительства Москвы по экономической безопасности. «Пока дело в ОВД не передано, - комментирует Илья Гусев, начальник юридического отдела ЕИРЦ Южного округа. - Представители фирмы ООО «Строй­Подряд» утверждают, что дурного умысла они не имели. Тем, кто оплачивал квитанцию, они вроде как действительно собирались поправлять антенну». Позвонив в контору, обидевшую многочисленных моск­вичей, заплативших 56 руб. 21 коп. по разосланным квитанциям, я выяснила, что за эти деньги фирма должна была проверить кабель от телевизора до щитовой. «А если «ящик» и так нормально показывает, зачем это нужно?» - поинтересовалась я. «Тогда не нужно, - согласились на другом конце провода. - Мы бы вам предложили спутниковую тарелку установить. За отдельную плату, конечно».

Уже несколько раз злоумышленники в Москве пытались заработать на фальшивых платежках. Одиозный случай произошел в прошлом году, когда жертвами обмана стали жители домов в Солнцеве, Новопеределкине и Раменках. Престу­пники действовали примитивно: они отсканировали обычную квитанцию, поменяли штрих-код и реквизиты банка, чтобы деньги уходили к ним на счет. Фальшивые квитанции разнесли по почтовым ящикам. Лишь несколько москвичей распознали подделки, остальные послушно заплатили.

Практический аргумент

КВИТАНЦИИ по оплате ЖКХ-услуг не защищены от подделки. Этого и не предполагается: банковские платежки - типовые, печатаются на обычном принтере. Вас спасет только бдительность. Перед тем как оплатить квитанцию, сверьте со старыми бумагами персональный код плательщика, тип собственности, количество жильцов, площадь квартиры и банковские реквизиты. На липовых платежках, как правило, не указан телефон для справок. Если вы сомневаетесь в происхождении квитанции, не поленитесь лишний раз проконсультироваться в своем расчетном центре.