Столица нетерпимости

РАЗУМЕЕТСЯ, объективных критериев вежливости не существует. Но признаков хорошего воспитания тоже никто не отменял. Например, от большинства столичных продавцов не услышишь «спасибо» и «пожалуйста». Прохожие на московских улицах не помогают недотепам, пытающимся собрать выпавшие из портфеля бумаги. Лишь немногие, проходя через дверь, придерживают ее для вслед идущего. Наоборот: многие на просьбу подсказать дорогу отправляют человека в направлении, противоположном правильному. Причем специально.

Что удивительно: сами моск­вичи считают себя не грубыми, а образованными, воспитанными, отзывчивыми людьми. Такие результаты получил Фонд «Общественное мнение». Тех, кто считает, что жители столицы высокомерны, грубы и лживы, в России оказалось всего 13%. «Думаю, что количество вежливых и воспитанных людей в Москве и в любом другом европейском мегаполисе примерно одинаково, - комментирует социолог Даниил Гриц. - Но есть и тревожные «звоночки». По данным «Левада-Центр», все большему количеству людей хочется развить в своих детях терпимость и уважение к окружающим. То есть люди подспудно чувствуют, что с вежливостью не все благополучно.

Аргумент специалиста

Психолог Рафаил Кириллов:

- МОСКВИЧИ в массе своей невежливы. Но давайте разберемся, что из себя представляет грубость. Это обратная сторона страха. Рычащая собака - животное, которое боится. Оно предупреждает рыком: «Не подходи, иначе я за себя не отвечаю». То же самое «послание» несет и неучтивый человек. На самом деле, он боится. У этого страха есть причины. Мы живем в эпоху накопительного капитализма, когда неуверенность в завтрашнем дне и социальная незащищенность - обычные явления. Никаких надежд. Никаких гарантий. Отсюда и постоянный панический ужас и, как следствие, - хамство.