Сколько раз увидишь - столько раз его и убей

ЕЩЕ гениальный Пуш­кин заметил, что любил бы он лето, но уж больно много комаров да мух, да жара. А в этом году условия для комаров были чудесные - теплая влажная весна и жаркое лето. Однако многие москвичи с удивлением заметили, что комаров в городе, наоборот, стало много меньше, чем в это время в прошлом сезоне. Привыкшие ко всему столичные жители вместо радости начали беспокоиться - а чем это вызвано, уж не ухудшилась ли настолько московская экология, что даже комары исчезли?!

В территориальном Центре Госсанэпиднадзора нас успокоили - экологическая ситуация в столице не ухудшилась. А вот работы по борьбе с комарами были проведены своевременные и объемные, поэтому этих насекомых и стало в столице значительно меньше. Комару нужно около месяца, чтобы при благоприятных условиях (тепло и сыро!) превратиться из яйца во взрослое насекомое. Столько времени и отведено коммунальным службам для осушения подтопленных подвалов и устранения причин затопления. Санэпидслужбы Москвы много усилий затратили на санобработку подвалов и естественных водоемов препаратами, уничтожающими комариные личинки. Эти биологические вещества не ядовиты для человека и домашних животных и быстро разлагаются до нейтральных компонентов. И конечно, эти обработки надо проводить регулярно, если погодные условия благоприятствуют комариному племени.

А вообще-то «продвинутые» москвичи не без оснований волновались - исчезновение популяций одних животных неминуемо приводит к неконтролируемому росту других или гибели третьих, что в конечном счете может привести к экологическому кризису. Но это опасно в естественной природной среде (биоценозе). А в мегаполисе биоценоз очень специфический, комаров здесь уничтожать некому - немногочисленные виды птиц больше на помойках кормятся. А где вы видели в Москве лягушек или змей?! Так что для экологического равновесия крупного города разумнее этих насекомых истреблять. Вот так и живем сегодня, дорогой Александр Сергеевич!