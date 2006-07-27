Устоит ли консерватория?

СОГЛАСНО предписанию мэрии города, они давно должны быть закрыты на реконструкцию, но до сих пор продолжают функ­ционировать. Теперь в списке зданий, которые находятся в аварийном состоянии и могут в скором времени обрушиться, оказалась и Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского.

Консерватория по-прежнему открыта для посетителей, хотя здание давно находится в шатком положении. Здесь начались работы по укреплению фундамента. По регламенту на них отведено 13 месяцев. Хотя реконст­рукция длится уже 10 месяцев, выполнено не более 30% от общего объема работ. Причина банальная: недостаточное финансирование со стороны федеральных властей. Как сказал председатель Госстройнадзора Анатолий Зайко, такими черепашьими темпами реконструкция главного корпуса, который уже сейчас находится в критическом состоянии, продлится как минимум три года. Особенно «плохо себя чувствуют» Большой зал и находящийся в нем балкон. Эксплуатация здания, по мнению надзорной организации, может привести к трагическим последствиям. В начале июля Госстройнадзор подал иск в Пресненский районный суд. Истец требует закрыть консерваторию на 90 дней. За это время планируется сдвинуть затянувшиеся антиаварийные работы с мертвой точки.

Проректор Московской консерватории по административно-хозяйственной работе Сергей Розанов утверждает, что на сегодняшний день судебный иск потерял всякий смысл, потому что все предписания, изложенные в нем, уже выполнены. По его словам, все 27 аварийных помещений были опечатаны сразу же после получения протокола, требующего их закрытия. Реконструкция объектов завершится к 1 сентября 2006 года. Однако отзывать иск пока никто не намерен. Возможно, потому, что чиновникам наконец-то представилась возможность устроить показательный процесс и публично объявить, что для борьбы с обрушениями предпринимаются активные шаги.