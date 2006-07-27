Выше только звезды

МОСКВА тянется ввысь. В ближайшие годы по программе «Новое кольцо Москвы» в столице построят 64 новых небоскреба. Большая часть строящихся и проектируемых высоток превратится в жилые дома высотой 30-50 этажей.

Квартиры на верхних этажах небоскребов хорошо продаются. В компании «Конти», по­строившей 43-этажный жилой дом «Эдельвейс», уверяют, что квартиры на «заоблачных» этажах высотки скупили в первую очередь.

Экологи уверены: на высоте воздух чище. «Там ветер рассеивает загазованный воздух, поэтому вредных веществ меньше. Но это правило работает только при хорошей погоде», - объясняет ведущий специалист «Мосэкомониторинга» Елена Лезина. По ее мнению, на верх­них этажах жить лучше, если поблизости нет высоких труб заводов и ТЭЦ.

Но для здоровья человека одного свежего воздуха недостаточно. Несколько лет назад английские биологи провели эксперимент на черных крысах. Их поместили в многоэтажные клетушки, подобные современным квартирам. Пищи, воды, света, воздуха вполне хватало, но крысы - «сошли с ума». Они стали убивать друг друга. «Мы, конечно, не крысы, но жизнь в тесных железобетонных коробках делает людей нервными, - поясняет практикующий психоаналитик Алексей Иванов. - Многоэтажные дома давят на человека. Многие чувствуют себя неуютно, глядя из окон высоток. Это постоянный стресс! На самом деле жить выше, чем на 4-5 этаже, уже вредно. У людей, обитающих в небоскребах, может развиться высотная болезнь».

Не меньший стресс у жителей высоток вызывают и бытовые проблемы. Перебои с электричеством и горячей водой для них обычное дело. Пожароопасность - еще одна головная боль обитателей небоскребов. Штатные лестницы пожарных до верхушек высот­ных домов не достают, а 90-метровый коленчатый подъемник на всю Москву один. Но его жители загоревшегося небоскреба могут не дождаться. Так было при пожаре на 25-м этаже высотки в Сетуньском проезде. Погибло четыре человека.

«Высотки надо строить из огнестойких материалов, чтобы несущие конструкции продержались при сильном пожаре не менее четырех часов, - подчеркивает Юрий Третьяков, специалист управления Государственного пожарного надзора ГУ ГОЧС Москвы. - На крышах должны быть вертолетные площадки. По его словам, новые московские высотки стали первой заботой пожарных. Но средств спасения в них пока все равно не хватает.

Небоскребы меняют лицо города и жизнь москвичей. И многих неприятностей, связанных с ними, можно избежать, если учитывать опыт городов, давно растущих ввысь. К примеру, на Западе люди редко проживают на верхних этажах небоскребов. Там расположены офисы или гостиницы. А жить в высотке можно и на привычной высоте - до 16-го этажа.