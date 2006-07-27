//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Карету мне, карету!

№ 12(12) от 27.07.2006 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Карету мне, карету!
Прокатившись на рикше, почувствуйте себя белым колонизатором, фото Б. СЕМКОВА

ОНИ виртуозно управляют маленькой каретой на трех колесах, приводимой в действие так же, как велосипед, - с помощью цепного привода и педалей. Велорикши катают москвичей по улицам (особенно часто их можно встретить на Тверской и Пятницкой), паркам и скверам. Рикш немало и на территории ВВЦ: мало кто откажет себе в удовольствии с комфортом доехать до дальнего павильона, куда идти придется более часа. «Кэбы» стоят у главного входа. Особого ажиотажа пока не замечаю. Народ спешит мимо, рикши курят в ожидании пассажиров.

«Садитесь ко мне! - зазывает меня симпатичный «велотаксист». - До фонтана «Золотой колос» (самый дальний угол ВВЦ, на границе с Ботаническим садом) - 250 рублей. За сотню могу до фонтана «Дружба народов» довезти - это самое близкое и дешевое». Любопытство взяло свое, и через минуту я катила по Главной Аллее, ощущая себя если не Золушкой в карете, то как минимум супругой белого колонизатора. Ход у велокэба плавный, жужжание двигателя не раздражает (мотора-то нет!), бензином не пахнет. На ВВЦ рикшам раздолье. На обычных городских улицах сложнее. Тротуары в Москве недостаточно широкие для трехколесной «кареты», а отдель­ных полос для велотранспорта, как в Европе, на наших магистралях нет.

Чтобы выведать у рикши профессиональные секреты, я пошла на небольшую хитрость: «Мой старший брат ищет подработку на лето, - на ходу сочинила я. - Можно ему сюда устроиться?» Рикша утвердительно кивнул. Денис (так представился мой водитель) - студент, на велокэбе подрабатывает в каникулы. Устраивать на работу брата, даже выдуманного, мне сразу расхотелось, когда я услышала об условиях труда. За 10-часовой рабочий день Денис получает всего 500 рублей. Да и трудиться здесь нелегко. Под колеса кэбов то и дело лезут дети, резвящиеся на аллеях ВВЦ, рикш периодически пытаются «оседлать» подвыпившие компании, предлагающие везти в трехместной карете чуть ли не десяток человек. «И ведь не втолкуешь, что я не лошадь!» - смеется Денис. Неделю назад он повез мужчину лет сорока от главного входа до «Золотого колоса». Рикша 45 мин. крутил педали, а пассажир в это время незаметно потягивал из бутылки водку... Платить напившийся вдрызг мужчина отказался. Отчаявшись выбить деньги, несчастный водитель повез «седока» до ближайшего поста милиции (что тоже неблизко), где выяснилось, что из денег у пассажира - только мятая десятка...

Расплачиваясь с Денисом, я поинтересовалась, кто больше пользуется услугами необычного такси. «В основном родители с детьми, - улыбнулся мой рикша. - Либо приезжие, которым все в диковинку».

Конечно, если на ВВЦ велокэб еще можно с гордостью назвать «не роскошью, а средством передвижения», то, в общем, для Москвы рикши навсегда останутся экзотическим удовольствием.

Аргументы правительства

ПОКА предприниматели предлагают москвичам решить проблему пробок с помощью велокэбов, столичные власти тоже работают в этом направлении и выдвигают свои оригинальные предложения. Чтобы припаркованные у бордюров машины не мешали проезду других авто, их решено... поднять в воздух. В районе Кунцево установлена первая позволяющая сделать это «этажерка», которая напоминает автомат для приготовления куриц-гриль. Только на вертелах-полках сидят не безголовые пернатые, а четырехколесные друзья человека. Машине достаточно заехать на нижний этаж. Когда водитель выйдет наружу, его авто с помощью специального лифта поднимется на одно из восьми «воздушных» мест. Экономия пространства налицо. Еще одно старое антипробочное мероприятие - речные трамвайчики как общественный транспорт. Но теперь оно стало ближе к исполнению. Первый скоростной катамаран-«маршрутку» планируется запустить до сентября следующего года.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

«Украинские моряки могут освоить профессию швеи-моториста в одной из российских колоний»

Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, могут до октября отправить домой под личное поручительство укроомбудсмена Людмилы Денисовой. О морских волках с Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Экс-депутат Рады рассказал о массовом бегстве украинцев из армии

Экс-депутат Рады рассказал о массовом бегстве украинцев из армии

Украинские армейцы массово бегут из армии. Особенно это касается воюющих на Донбассе подразделений. Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко предал огласке часть переписки между руководством Генштаба Украины.

//Политика

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. По данным опросов "Левада-центра", 54% наших соотечественников хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Замгенпрокурора РФ Александр Буксман, выступая на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

//В мире

Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе

Замгенпрокурора Украины призвал убивать на Донбассе

Убивать всех, кто взял в руки оружие на Донбассе. С таким заявлением выступил первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири

Россияне раскритиковали Максима Галкина за его слова о ситуации с горящими лесами Сибири. Пародист заметил, что леса в стране горят каждый год, но ажиотаж вызвал только нынешний пожар.

//Общество

Крым: впечатления туриста

Крым: впечатления туриста

Крым – отличное место для познавательного летнего отдыха. В своём семейном путешествии по Южному берегу Крыма убедилась, как же важно сохранить всё то, что подарено природой.

//Наука

Япония и Индия намерены отправить на Луну совместную миссию по поиску воды

Япония и Индия намерены отправить на Луну совместную миссию по поиску воды

Япония и Индия намерены отправить на Луну совместную миссию с беспилотным аппаратом для поиска воды на поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщила во вторник газета Yomiuri shimbun.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Политика

США требуют от Украины отдать землю

США требуют от Украины отдать землю

Не успел Володимир Зеленський порадоваться своей победе на парламентских выборах, как американцы предъявили ему список требований. Теперь, когда у Незалежной появился очередной «шанс стабилизировать страну и гарантировать её независимость от России», пора выполнять требования МВФ.

//Новости СМИ2

//Политика

Англия мечтает навредить России и Китаю

Англия мечтает навредить России и Китаю

Великобритания озабочена сближением России и Китая. Лондонские аналитики пытаются выработать выгодную для Запада стратегию поведения: попытаться убедить Москву в том, что, отдаляясь от Запада, она вредит сама себе, т. к. попадает в зависимость от Пекина.

//Политика

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Несмотря на угрозы о введении санкций против Турции из-за покупки ПВО С-400, президент Трамп медлит. США очень хотят наказать Анкару за покупку русского оружия, но понимают, что санкции будут эффективны, если приведут к расколу турецкого общества и отстранению Эрдогана от власти.

//Политика

Кого берут в обоз

Кого берут в обоз

Это выражение относится к кандидатам в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах. Тех, кто реально должен победить конкурентов и пользуется поддержкой Кремля. Сегодня это самая трудная задача для Администрации президента – помочь выиграть кандидатам в губернаторы, которым доверяют. В АП проходят регулярные совещания.

//Общество

Азбука Морзе русского рока

Азбука Морзе русского рока

Нобелевская премия по литературе, присуждённая Бобу Дилану в 2016 г., стала международным признанием рок-поэзии. Однако ещё раньше, в конце 90-х – в России начали проводить конференции, посвящённые этой форме литературы. У истоков стоял Юрий ДОМАНСКИЙ – ныне доктор филологических наук

//Общество

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году может стать ареной интересных событий. Во-первых, новый, куда более высокий уровень участия Китая – КНР выступает в качестве страны-партнёра. Во-вторых, наконец на статической стоянке и в полёте широкой публике покажут МС-21

//Общество

Лесные пожары можно было предотвратить

Лесные пожары можно было предотвратить

В Институте вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН рассказали о наработках сибирских учёных, которые позволяют отслеживать лесопожарную обстановку в режиме реального времени. Учёные отмечают, что своевременное предотвращение гораздо выгоднее, чем ликвидация стихийного бедствия

//Новости партнеров

//Общество

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

В редакцию поступила копия заявления представителя компании Mansfield Executive Limited в правоохранительные органы. Компания признана потерпевшей в уголовном деле против Альберта Худояна. По версии следствия, Худоян вывел совместное предприятие из-под контроля бизнес-партнёров

//Общество

Тайны ближнего космоса

Тайны ближнего космоса

В июле 2019 г. глава «Роскосмоса» Д. Рогозин совершил беспрецедентный в истории нашей космонавтики шаг, подписав распоряжение, засекретившее данные о российской космической группировке. Покров тайны накроет информацию о новых пусках и состоянии орбитальных аппаратов.

//Общество

Игры без приказа

Игры без приказа

Гибель 4-х детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае уже привела к проверкам летних лагерей по всей стране. Контролёры хотят прикрыться, потому что в случае беды они будут крайними. Последствий несколько. Лагерей станет меньше, а стоимость отдыха вырастет.

//Общество

Россия и Китай за связь без брака

Россия и Китай за связь без брака

Состоялось 1-е совместное патрулирование дальней авиации России и Китая. Речь о готовящемся новом соглашении по военному сотрудничеству между Москвой и Пекином. Утром 23 июля (в Москве была полночь)на Дальнем Востоке поднялись 2 тяжёлых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

//Культура

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

На исходе театрального сезона 2018/2019 мне выпала удача. Премьера оперы «Евгений Онегин» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» (С-Петербург) своей творческой силой словно «отмыла» сочинение Пушкина – Чайковского от унылого груза прежних режиссёрских трактовок. Чудесная опера.

//Культура

Знать правду очень важно

Знать правду очень важно

Зритель знает и любит Ольгу БУДИНУ за роли в таких фильмах и сериалах, как «Граница. Таёжный роман», «Дневник его жены», «Романовы. Венценосная семья», «Идиот», «Баязет», «Московская сага», «Жена Сталина», «Тяжёлый песок», «Земский доктор», «Эйнштейн. Теория любви» и другие

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры