Карету мне, карету!

ОНИ виртуозно управляют маленькой каретой на трех колесах, приводимой в действие так же, как велосипед, - с помощью цепного привода и педалей. Велорикши катают москвичей по улицам (особенно часто их можно встретить на Тверской и Пятницкой), паркам и скверам. Рикш немало и на территории ВВЦ: мало кто откажет себе в удовольствии с комфортом доехать до дальнего павильона, куда идти придется более часа. «Кэбы» стоят у главного входа. Особого ажиотажа пока не замечаю. Народ спешит мимо, рикши курят в ожидании пассажиров.

«Садитесь ко мне! - зазывает меня симпатичный «велотаксист». - До фонтана «Золотой колос» (самый дальний угол ВВЦ, на границе с Ботаническим садом) - 250 рублей. За сотню могу до фонтана «Дружба народов» довезти - это самое близкое и дешевое». Любопытство взяло свое, и через минуту я катила по Главной Аллее, ощущая себя если не Золушкой в карете, то как минимум супругой белого колонизатора. Ход у велокэба плавный, жужжание двигателя не раздражает (мотора-то нет!), бензином не пахнет. На ВВЦ рикшам раздолье. На обычных городских улицах сложнее. Тротуары в Москве недостаточно широкие для трехколесной «кареты», а отдель­ных полос для велотранспорта, как в Европе, на наших магистралях нет.

Чтобы выведать у рикши профессиональные секреты, я пошла на небольшую хитрость: «Мой старший брат ищет подработку на лето, - на ходу сочинила я. - Можно ему сюда устроиться?» Рикша утвердительно кивнул. Денис (так представился мой водитель) - студент, на велокэбе подрабатывает в каникулы. Устраивать на работу брата, даже выдуманного, мне сразу расхотелось, когда я услышала об условиях труда. За 10-часовой рабочий день Денис получает всего 500 рублей. Да и трудиться здесь нелегко. Под колеса кэбов то и дело лезут дети, резвящиеся на аллеях ВВЦ, рикш периодически пытаются «оседлать» подвыпившие компании, предлагающие везти в трехместной карете чуть ли не десяток человек. «И ведь не втолкуешь, что я не лошадь!» - смеется Денис. Неделю назад он повез мужчину лет сорока от главного входа до «Золотого колоса». Рикша 45 мин. крутил педали, а пассажир в это время незаметно потягивал из бутылки водку... Платить напившийся вдрызг мужчина отказался. Отчаявшись выбить деньги, несчастный водитель повез «седока» до ближайшего поста милиции (что тоже неблизко), где выяснилось, что из денег у пассажира - только мятая десятка...

Расплачиваясь с Денисом, я поинтересовалась, кто больше пользуется услугами необычного такси. «В основном родители с детьми, - улыбнулся мой рикша. - Либо приезжие, которым все в диковинку».

Конечно, если на ВВЦ велокэб еще можно с гордостью назвать «не роскошью, а средством передвижения», то, в общем, для Москвы рикши навсегда останутся экзотическим удовольствием.

Аргументы правительства

ПОКА предприниматели предлагают москвичам решить проблему пробок с помощью велокэбов, столичные власти тоже работают в этом направлении и выдвигают свои оригинальные предложения. Чтобы припаркованные у бордюров машины не мешали проезду других авто, их решено... поднять в воздух. В районе Кунцево установлена первая позволяющая сделать это «этажерка», которая напоминает автомат для приготовления куриц-гриль. Только на вертелах-полках сидят не безголовые пернатые, а четырехколесные друзья человека. Машине достаточно заехать на нижний этаж. Когда водитель выйдет наружу, его авто с помощью специального лифта поднимется на одно из восьми «воздушных» мест. Экономия пространства налицо. Еще одно старое антипробочное мероприятие - речные трамвайчики как общественный транспорт. Но теперь оно стало ближе к исполнению. Первый скоростной катамаран-«маршрутку» планируется запустить до сентября следующего года.