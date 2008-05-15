Зачем Москве Петр I?

- Еще я не понимаю, почему у нас автомобилисты совершенно безнаказанно паркуют автомобили в два, в три ряда прямо на проезжей части? Про маршрутные такси я вообще молчу. Они всегда стоят гурьбой, перегораживая полдороги. К примеру, у Юго-Западной по этой причине протолкнуться просто нереально. Предлагаю выписывать за неправильную парковку крупные штрафы, чтобы человек в следующий раз хорошенько задумался перед тем, как бросать свою машину поперек улицы. Служба эвакуации - дорогая и малоэффективная. Вполне законный удар по карману был бы более ощутим.

Только так людей можно воспитать. Потому что сегодня москвичи, увы, не понимают, что именно от нас зависит, как мы будем жить завтра. А городские власти (и это, кстати, входит в их функции!) никак не могут донести до горожан эту мысль. Когда властям что-то нужно от людей, они всегда этого добиваются. Когда человеку что-то нужно, он никогда не может достучаться «до небес». Выход один: решать все проблемы самостоятельно. Я, например, живу недалеко от Фрунзенской набережной. Во дворе моего дома всегда чистота и порядок. Мы, жители, дружим с нашим РЭО и вместе следим за двором. Такой вот рецепт от коммунальных проблем.