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Золотая клетка

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Золотая клетка
Центр пока обитаем

Найти иголку в store центра

 ТЕОРЕТИЧЕСКИ все необходимые продукты жители центра должны покупать в специально создаваемых магазинах «шаговой доступности». Например, в районе метро «Сухаревская» находятся четыре таких магазинчика. Ассортимент в них оставляет желать лучшего. На прилавках можно найти лишь товары первой необходимости. А, например, свежее и даже мороженное мясо и рыбу можно купить лишь в «Перекрестке» у метро «Проспект мира». Не говоря уже о более «сложных» товарах – например, галантерейных.

 В микрорайоне между станциями метро «Сухаревская» и «Цветной бульвар» находятся магазин драгоценностей «Сваровски», бутик безделушек «Ле Футур», 4 салона связи, 5 офисов различных банков, два ресторана… И ни одного магазина, где можно было бы купить, скажем, булавку или молнию. За ними придется ехать аж на ВДНХ. Примерно там же придется искать прачечную или химчистку.

 От зоны доступных цен жители центра живут тоже далеко. Виной тому – характерные для ЦАО высокие ставки на аренду помещений.

 «Большие магазины в центре выгодно арендовать: чем больше площадь – тем ниже цена за квадратный метр, – говорит Татьяна Ключинская, директор Департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Colliers International. – Поэтому территория внутри Третьего транспортного кольца сетевиков очень привлекает. По прогнозам, к 2010 г. благодаря им в центре появится до 2 млн. кв. м новых торговых площадей». Только те торговые центры и супермаркеты, что откроются в центральном округе, тоже не порадуют москвичей доступными ценами. Как показал опыт последних лет, в ЦАО строятся обычно «Седьмые континенты» и «Азбуки вкуса», а не «Копейки» и «Пятерочки».

 «Истоки сложившейся ситуации – в «рыночном перевороте» начала 90-х, – объясняет руководитель отдела маркетинга консалтинговой группы «Эксперт» Татьяна Шелестова. – После перестройки в Москву пришла европейская тенденция «элитного центра», когда в оживленной части города обычно сосредотачиваются самые дорогие заведения. Предприниматели идею охотно подхватили, так как на эксклюзивных вещах здесь сделать день­ги проще, чем на товарах по­вседневного спроса. В итоге по­требительский рынок больше сориентирован на приезжающих, нежели на проживающих».

 Сейчас в Москве центр города фактически обитаем. Живут там преимущественно обычные люди, не готовые покупать щупленького цыпленка-гриль за 800 рублей. Инфраструктура ЦАО для жизни этих горожан почти не приспособлена. Столице рано или поздно придется определиться, как центру развиваться дальше. Либо он должен превратиться в бизнес-зону, где никто не живет (по примеру центра Шанхая). Либо ЦАО должен стать нормальным местом для жизни нормальных людей. Какой путь выберет столица? Мнения экспертов разделились.

Жить будем?

 «ПЕСТРОЕ сочетание «жилого» и «нежилого» сохранится в любом случае, – уверен Александр Агеев, доктор экономических наук, профессор, Президент Международной академии исследований будущего. – Общий стереотип престижности центральной части города гарантирует сохранение и строительство жилья и жилой инфраструктуры. Правда, по большей части рассчитанной на состоятельного человека. Офисные и развлекательные центры тоже будут появляться – они займут территории промышленных предприятий (знаменитый «Красный Октябрь», напомним, стоял чуть ли не напротив Кремля). Конечно, миграция людей из центра будет происходить – многие сегодня предпочитают спокойные окраины с благополучной экологической и транспортной обстановкой. Но полностью центр не обезлюдеет никогда.

 В префектуре Центрального округа нас уверили, что центр будет развиваться в первую очередь в интересах живущих там людей. «Именно такие цели заложены в концепцию развития округа на ближайшие 5 лет, принятую в конце прошлого года, – рассказала начальник пресс-службы префекта ЦАО Екатерина Золотарева. – Планируется свернуть офисное строительство в центре. Акцент сделаем на возведении жилья и социальных объектов. Кроме того, предусмотрено создание зеленых зон общей площадью 50 гектаров».

 Точку зрения, противоположную мнению чиновников, высказывают эксперты в области недвижимости. По мнению директора Департамента развития бизнеса компании «TWEED недвижимость» Натальи Горбуновой, спрос на элитное жилье будет расти, а приобретать его будут владельцы расположенных тут же офисов и других коммерческих объектов. «Простые люди по­степенно будут покидать центр города – этот процесс уже идет, – говорит Наталья Горбунова. – ЦАО со временем превратится в «бизнес-резервацию» для состоятельных людей. Офисное строительство в центре ограничивать нецелесообразно – это слишком большая доходная статья для города».

 По словам Александра Агеева, четкие черты нового лица центра города (какими бы они ни были) удастся увидеть уже нашим детям. Подобные «перестройки» происходят как минимум в течение жизни двух поколений – а это около 60 лет.

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