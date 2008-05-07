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Как не наломать дров, отдыхая в лесу

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Как не наломать дров, отдыхая в лесу
Фото С. ХАЛЬЗОВА

 НЕПРИЯТНОСТИ могут подстеречь уже на подходе к вожделенному месту отдыха. Точнее, на подъезде. Большинство лесопарков и других зеленых уголков столицы относятся к особо охраняемым природным территориям. Поэтому на автомашинах туда заезжать нельзя. Транспортное средство нужно оставить за границей зеленой зоны. За проезд и парковку на лесной территории, а также за попытку помыть или отремонтировать там машину можно поплатиться штрафом в размере от 500 до 5000 рублей.

 Вынуждены огорчить любителей погреться у костра и пожарить на нем шашлык. На разведение костров в лесопарках столицы наложен строгий запрет. Однако, по словам начальника пресс-службы экологической милиции УВД Москвы Светланы Серкиной, допускается  использование мангалов для готовки на углях без открытого огня.

 Рекомендуется пользоваться мангалами, которые устанавливает администрация зеленых зон в отведенных для этого местах. Если вы привезли свой мангал – ищите специально оборудованную площадку. «Мы планируем создать 14 площадок на периферии парка, где люди могут установить свой мангал», – рассказала зам­директора Битцевского лесопарка Татьяна Лунева. Подобные уголки есть и в других парках. Подробности можно уточнить, позвонив в администрацию зеленой территории. За приготовление шашлыка в неположенном месте могут оштрафовать на круглую сумму – от 4 до 5 тыс. рублей.

 Кроме того, в лесу запрещается нажигать уголь. Наломаете веток непосредственно в месте отдыха – и попадете под статью Административного кодекса «Повреждение зеленых насаждений». В тюрьму, конечно, не посадят, но солидный штраф в 4 тыс. руб. заплатить придется. Так что углем рекомендуется запастись заранее – его можно купить в любом супермаркете.

 Больной вопрос «пить или не пить?» волнует очень многих. Распивать спиртные напитки и находиться в зеленой зоне в нетрезвом состоянии запрещает ст. 20.20 Кодекса об административных правонарушениях. Лесопарк по закону относится к общественным местам. За нарушение этого правила могут выписать штраф от 100 до 300 рублей.

 Еще одна проблема – горы мусора и бутылок, которые остаются в лесопарках после веселых гулянок. Сжигание «остатков былой роскоши» тоже считается загрязнением территории. Мусор необходимо увезти с собой. За нарушение этого правила сотрудник экологической милиции может оштрафовать горожанина на сумму до 500 рублей.

 Расхожее выражение «милиционер под каждым кустом» для зеленых зон столицы – не анекдот, а реальность. «Сотрудники экологической милиции проводят ежедневное патрулирование мест массового отдыха горожан. В выходные и праздничные дни мы усиливаем бдительность», – рассказали в экологической милиции. Кроме «экологов в погонах» в лесопарках работают рядовые сотрудники милиции, а также конные патрули. Все эти стражи правопорядка вправе выписывать упомянутые штрафы.

 Несмотря на строгие правила, прослеживается любопытная тенденция. Как сообщили в УВД Москвы, количество людей, нарушающих правила поведения в зеленых зонах, за последнее время снизилось. Так что отдыхать цивилизованно мы все-таки умеем. Если захотим…

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