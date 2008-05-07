Непредвиденные доходы – в расход

НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ доходы всплывают уже не первый год. Как пояснил «АН» депутат Мосгордумы от «Яблока» Иван Новицкий, как правило, это налоговые выплаты крупных монополий. В прошлом году «Газпром» заплатил на десятки миллиардов рублей больше из-за роста цен на газ. В этом году только реформирование РАО «ЕЭС России» и связанные с этим налоговые отчисления принесли в бюджет города 30 млрд. рублей.

Главный вопрос теперь – как будут потрачены эти немалые деньги? Депутаты Мосгордумы решили эту проблему довольно быстро. Вот только формулировки расходных статей больше похожи на шифровки. Например, «Фонд межотраслевых инвестиций» – 1 млрд. 700 миллионов. Нет пояснений. Или 3,5 млрд. – АО АМО «Плант». Что за такое счастливое ОАО? Оказывается, это международный проект строительства в Латвии цеха по сборке легковых автомобилей. Про контроль за вложениями, про их эффективность речь даже не заходила.

«Уже традиционной стала статья расходов на поддержание аэропорта «Внуково», – рассказывает депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин. – Не было бы возражений, если б делалось это не за счет бюджетных инвестиций, а за счет бюджетных кредитов – ведь это коммерческий проект. В 90-е, когда денег в бюджете не хватало, московским властям разрешили заняться коммерческой деятельностью для пополнения городской казны. Сейчас, когда столичный бюджет равен доходам целого края, можно эту «кормушку» закрыть. Но, если в правительстве Москвы сидит член совета директоров компании, он, естественно, лоббирует интересы фирмы. В том числе при дележе доходной части бюджета. В совете директоров аэропорта «Внуково» пять членов правительства!»

Также депутаты собираются профинансировать строительство дома отдыха на берегу Мертвого моря – чтобы москвичи могли там лечиться от псориаза. Что это будут за москвичи – уже можно себе представить. К юбилею патриарха на деньги города будет сниматься документальный фильм. Обойдется это всего в 150 млн. рублей. В уставный капитал «Банка Москвы» пойдет 3,5 млрд. рублей.

«Только после наших долгих протестов удалось прекратить финансирование медных рудников в Чите, – добавляет Митрохин. – Там, за 6 тыс. км от столицы, московские власти развивали некий НИИ».

Еще один проект, на который уйдут «лишние деньги», сформулирован буквально так: «Строительство Всероссийского выставочного центра». Большинству москвичей всегда казалось, что он уже построен, еще при Сталине. Некоторые знают, как долго он реконструировался и какие деньги на это ушли. И вот, значит, «строительство»! Видно, не зря в последнее время ходят слухи, что привычные павильоны и фонтаны хотят снести, а вместо них возвести несколько европейских авиационных ангаров в стиле хайтек. Неужели депутаты не могут найти лучшего приложения «лишним» деньгам?

Напомним, что до сих пор не выполнены обещания мэра в полтора раза повысить пенсии – на это нужно порядка 25 млрд. рублей. Еще 3 млрд. – на увеличение выплат труженикам тыла и ветеранам труда. Но большинство депутатов Мосгордумы (включая, кстати, представителей Коммунистической партии) проголосовали за план расходов, облагодетельствующий ВВЦ, «Банк Москвы» и прочие непонятные фонды и ОАО.