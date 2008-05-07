//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Борьба с огнем превратится в бизнес?

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Борьба с огнем превратится в бизнес?
Фото С. ХАЛЬЗОВА

 В ПОЯВЛЕНИИ этих слухов виновна новая редакция Закона «О пожарной безопасности», которую недавно утвердила Московская городская дума. В этом законе вводится понятие «частная пожарная охрана». Пока в столице только три фирмы, которые оказывают такие услуги. Одна из них охраняет от возгораний вернисаж и рынок в Измайлово (эти объекты неоднократно горели). Другая частная пожарная охрана бережет от огня спорткомплекс «Лужники». В ней работают в основном пожарные в отставке.

 Сейчас частная пожарная охрана не представляет собой сколько-нибудь серьезной силы. Прежде всего потому, что у этих фирм недостаточно необходимой для борьбы с огнем техники. Например, у пожарных из Лужников в распоряжении только одна машина. В сложной ситуации им все равно придется вызывать государственных борцов с огнем.

 О том, насколько эффективны могут быть небольшие предприятия пожарной охраны, можно судить по опыту некоторых ведомств. Например, собственные пожарные службы есть в Федеральном агентстве по атомной энергии (нельзя ведь пускать обычную пожохрану на территорию закрытых объектов!). И подразделения эти работают вполне успешно.

 Со временем, возможно, частники станут заметной силой в борьбе с огнем – если смогут закупить соответствующую технику. Полноценный пожарный автомобиль с полной «оснасткой» стоит порядка 4 млн. рублей. Подъемники с большими выдвижными лестницами – в 2 раза больше. Это цена на оборудование отечественного производства. Импортная же техника обойдется в десятки миллионов рублей. Но если на частные пожарные услуги будет спрос, то средства найдутся.

 Власти пророчат негосударственной пожохране большое будущее. «Частники, скажем, могли бы охранять высотки, которые растут в городе как грибы после дождя, – считает Виктор Климкин, первый зам. по Государственной противопожарной службе начальника Главного управления МЧС России по г. Москве, генерал-майор внутренней службы. – Мы все сложные объекты в Москве скоро прикрыть уже не сможем».

 Это объясняется тем, что город растет быстрее, чем увеличивается штат государственной пожарной службы. Сейчас, например, расчет количества пожарных, необходимых городу, ведется исходя из того, что в столице проживают 10 млн. человек. На 650 горожан приходится один пожарный. Между тем численность населения Москвы, по данным независимых экспертов, достигает 15–16 млн. человек. Сейчас строится 20 пожарных частей в новых районах столицы. Штат пожарной службы увеличивается для обслуживания дополнительных территорий.

 Частной пожарной охране предлагается помочь государственной. Прежде всего, она могла бы взять на себя обслуживание высотных зданий. То есть самых сложных в плане пожарной охраны объектов. Дело в том, что для высоток (только новых небоскребов в ближайшее время планируется построить 200 штук) действуют особые правила строительства. Здание должно быть разделено специальными заслонами на 50-метровые «отсеки», через которые не может распространяться огонь. Каждый отсек должен выдерживать огонь и не рушиться как минимум три часа.

 По закону представители пожарной службы рассматривают конструктивные противопожарные решения на проектной стадии. Но в прошлом году их лишили права участвовать в приемке зданий. И то, как строители выполнили проектные предписания, пожарные проверить не могут. Поэтому особенно важно, чтобы высотки были под особым надзором.

 «Частные охранные службы заключили бы договора с организациями, обслуживающими высотки. И обеспечивали бы профилактический уход за зданием, следили бы за выполнением всех норм пожарной безопасности», – добавляет генерал-майор Виктор Климкин. Возможно, что в будущем опыт частной пожарной охраны распространится и на другие дома. Ведь по общей классификации высоткой считается любое здание выше 10 этажей. Конечно, в плане защищенности деятельность частных пожарных была бы полезна. Но бремя содержания такой службы в любом случае ляжет на жителей дома – и квартплата существенно увеличится.

Исторический аргумент

 ДО НАЧАЛА ХIХ в. все москвичи должны были собираться на пожар. И не для того чтобы поглазеть на него – а для того, чтобы тушить огонь! Неявка каралась тюремным заключением. Пожарную повинность отменил лишь Александр I. Одновременно он приказал создать специальную пожарную команду из отставных солдат. К моменту сдачи Москвы Наполеону в городе насчитывались 32 пожарные команды. Сегодня, в 359-й год образования пожарной службы России, город защищают от огня 90 пожарных частей.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

Четыре возможных района начала Третьей мировой войны определил профессор из США

Роберт Фарли, профессор Военного колледжа армии США, рассказал, в каких регионах Земли может вспыхнуть Третья мировая. Точка зрения эксперта приведена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

//В мире

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

На сайте Белого дома сотрудники администрации президента Америки Дональда Трампа опубликовали распечатку телефонного разговора между ним и главой Украины Владимиром Зеленским от 25 июля. Именно этот разговор стал причиной начала процедуры импичмента лидера США.

//В мире

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

Единственный вариант сохранения Донбасса в составе Украины назвал киевский эксперт

Киевский политолог Михаил Погребинский рассказал, как Украина сможет сохранить территории, контролируемые властями ДНР и ЛНР, в составе страны. По данному вопросу аналитик высказался в беседе с журналистами.

//Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

//Экономика

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В 2020 году пенсионерам повысят прожиточный минимум

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

Российский телеведущий Владимир Соловьёв призвал ввести санкции против Украины после выступления Владимира Зеленского на сессии ООН. Украинский лидер заявил, что Россия ведет войну в самом сердце Европы.

//Общество

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Выжившие: истории чудом спасшихся от смерти

Недавно во вьетнамском Хошимине ирландский турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. В Сети появилось видео, как мужчина выпал из окна четвёртого этажа и держится из последних сил за подоконник, чтобы не упасть на землю. Однако через некоторое время турист снова падает на крышу дома.

//Общество

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?

Одна из причин многочисленных отравлений как в России, так и на заграничных курортах — грязная вода, в которой вынуждены плескаться отдыхающие. Многие туристы смогли лично убедиться в том, что в большинстве случаев канализационные отходы сливают прямо в море.

//Общество

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На отборочном туре конкурса «Талантливая Керчь» произошел скандал с травести-исполнителем

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который явил зрителям образ Джины Disco

//Новости партнеров

//В мире

Зеленский позвал Трампа на Украину

Зеленский позвал Трампа на Украину

Владимир Зеленский во время проведения сессии ООН обратился к президенту США Дональду Трампу с приглашением посетить Украину. В ответ на это глава Америки пообещал «постараться».

//Здоровье

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Лучшие способы предотвращения появления раковой опухоли раскрыл доктор Мясников

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее эффективных мерах профилактики онкологических заболеваний. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Владельцы контактного зоопарка оставили животных умирать от голода

Владельцы контактного зоопарка оставили животных умирать от голода

В поселке Октябрьский Архангельской области разыскивают владельцев контактного зоопарка, которые оставили животных умирать от голода. Сообщается, что в настоящее время за зверинцем ухаживают неравнодушные жители.

//В мире

Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

Озвучен прогноз о стратегическом поражении Украины из-за особого статуса Донбасса

Возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины на правах автономии приведет к стратегическому поражению Киева. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Юрий Романенко, украинский политический эксперт.

//Политика

В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинского президента перестать распространять мифы об аннексии полуострова Россией, а самому приехать и посмотреть всё лично.

//Общество

В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

В РПЦ прокомментировали идею ввести многоженство в России

Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе напомнил, что христианство не одобряет многоженство.

//Здоровье

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Шесть признаков наступившего микроинсульта головного мозга перечислили медики

Специалисты в области здравоохранения обозначили шесть признаков наступившего инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в сети.

//Шоу-бизнес

Седокова призналась, что ей надоело быть милой для всех

Седокова призналась, что ей надоело быть милой для всех

Певица Анна Седокова в соцсети призналась поклонникам, что устала быть для всех милой и хорошей. Она порекомендовала подписчикам меньше обращать внимания на чужое мнение.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в жизни строит из себя набожную монашку

//В мире

Армия ЛНР в срочном заявлении пообещала отомстить ВСУ за гибель военного республики

Армия ЛНР в срочном заявлении пообещала отомстить ВСУ за гибель военного республики

Народная милиция самопровозлашенной ЛНР распространила срочное заявление, в котором рассказывается о гибели военного республики в результате нового обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

//Жаркое из блогов

Украина закупила у Чехии партию советских "Гвоздик"

Украина закупила у Чехии партию советских "Гвоздик"

Стало известно, что Киев закупил в Чехии очередную партию самоходных артиллерийских установок для своих вооруженных сил. На этот раз Украина приобрела 16 самоходок 2С1 «Гвоздика», за 1 565 600 долларов, а также две башни от этих установок с орудиями 2А31 в комплекте, стоимостью в 120 200 долларов.

//Футбол

Аршавин посоветовал тренеру "Спартака" пойти на завод

Аршавин посоветовал тренеру "Спартака" пойти на завод

Бывший игрок питерского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о перспективах московского «Спартака» в матче против «КАМАЗа». По мнению футболиста, если красно-белые проиграют, то их тренеру останется только лишь пойти работать на завод.

//Политика

Захарова: «Пелоси выставила США на всемирное посмешище»

Захарова: «Пелоси выставила США на всемирное посмешище»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обнародованную Белым домом расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

//Общество

Житель Крыма нанес служителю закона телесные повреждения. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения

Житель Крыма нанес служителю закона телесные повреждения. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения

При этом отмечается, что максимально возможный срок по соответствующей статье предусматривает до десяти лет тюремного заключения

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
2

Практически вся Россия является для американцев зоной ограничения доступа
3

На каких курортах в море сливают канализационные отходы?
4

Мать Нино Нинидзе высказалась о романе дочери с Максимом Виторганом
5

Первый муж Заворотнюк рассказал о браке с актрисой

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры