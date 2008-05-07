Борьба с огнем превратится в бизнес?

В ПОЯВЛЕНИИ этих слухов виновна новая редакция Закона «О пожарной безопасности», которую недавно утвердила Московская городская дума. В этом законе вводится понятие «частная пожарная охрана». Пока в столице только три фирмы, которые оказывают такие услуги. Одна из них охраняет от возгораний вернисаж и рынок в Измайлово (эти объекты неоднократно горели). Другая частная пожарная охрана бережет от огня спорткомплекс «Лужники». В ней работают в основном пожарные в отставке.

Сейчас частная пожарная охрана не представляет собой сколько-нибудь серьезной силы. Прежде всего потому, что у этих фирм недостаточно необходимой для борьбы с огнем техники. Например, у пожарных из Лужников в распоряжении только одна машина. В сложной ситуации им все равно придется вызывать государственных борцов с огнем.

О том, насколько эффективны могут быть небольшие предприятия пожарной охраны, можно судить по опыту некоторых ведомств. Например, собственные пожарные службы есть в Федеральном агентстве по атомной энергии (нельзя ведь пускать обычную пожохрану на территорию закрытых объектов!). И подразделения эти работают вполне успешно.

Со временем, возможно, частники станут заметной силой в борьбе с огнем – если смогут закупить соответствующую технику. Полноценный пожарный автомобиль с полной «оснасткой» стоит порядка 4 млн. рублей. Подъемники с большими выдвижными лестницами – в 2 раза больше. Это цена на оборудование отечественного производства. Импортная же техника обойдется в десятки миллионов рублей. Но если на частные пожарные услуги будет спрос, то средства найдутся.

Власти пророчат негосударственной пожохране большое будущее. «Частники, скажем, могли бы охранять высотки, которые растут в городе как грибы после дождя, – считает Виктор Климкин, первый зам. по Государственной противопожарной службе начальника Главного управления МЧС России по г. Москве, генерал-майор внутренней службы. – Мы все сложные объекты в Москве скоро прикрыть уже не сможем».

Это объясняется тем, что город растет быстрее, чем увеличивается штат государственной пожарной службы. Сейчас, например, расчет количества пожарных, необходимых городу, ведется исходя из того, что в столице проживают 10 млн. человек. На 650 горожан приходится один пожарный. Между тем численность населения Москвы, по данным независимых экспертов, достигает 15–16 млн. человек. Сейчас строится 20 пожарных частей в новых районах столицы. Штат пожарной службы увеличивается для обслуживания дополнительных территорий.

Частной пожарной охране предлагается помочь государственной. Прежде всего, она могла бы взять на себя обслуживание высотных зданий. То есть самых сложных в плане пожарной охраны объектов. Дело в том, что для высоток (только новых небоскребов в ближайшее время планируется построить 200 штук) действуют особые правила строительства. Здание должно быть разделено специальными заслонами на 50-метровые «отсеки», через которые не может распространяться огонь. Каждый отсек должен выдерживать огонь и не рушиться как минимум три часа.

По закону представители пожарной службы рассматривают конструктивные противопожарные решения на проектной стадии. Но в прошлом году их лишили права участвовать в приемке зданий. И то, как строители выполнили проектные предписания, пожарные проверить не могут. Поэтому особенно важно, чтобы высотки были под особым надзором.

«Частные охранные службы заключили бы договора с организациями, обслуживающими высотки. И обеспечивали бы профилактический уход за зданием, следили бы за выполнением всех норм пожарной безопасности», – добавляет генерал-майор Виктор Климкин. Возможно, что в будущем опыт частной пожарной охраны распространится и на другие дома. Ведь по общей классификации высоткой считается любое здание выше 10 этажей. Конечно, в плане защищенности деятельность частных пожарных была бы полезна. Но бремя содержания такой службы в любом случае ляжет на жителей дома – и квартплата существенно увеличится.

Исторический аргумент

ДО НАЧАЛА ХIХ в. все москвичи должны были собираться на пожар. И не для того чтобы поглазеть на него – а для того, чтобы тушить огонь! Неявка каралась тюремным заключением. Пожарную повинность отменил лишь Александр I. Одновременно он приказал создать специальную пожарную команду из отставных солдат. К моменту сдачи Москвы Наполеону в городе насчитывались 32 пожарные команды. Сегодня, в 359-й год образования пожарной службы России, город защищают от огня 90 пожарных частей.