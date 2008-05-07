– В 1924 году (мне тогда было 9 лет) мы с отцом приехали в столицу из Твери. Москва меня поразила. Город словно весь светился! Хотя сегодняшним москвичам показалось бы, что он утопал во мгле... Помню извозчиков, сновавших по улицам города. Помню липы на Садовом кольце. Помню торговые ряды на Манежной площади – там можно было и мясо, и хлеб, и зелень, и одежду купить. А какая была радость, когда в городе пустили первые трамваи! Всем они нравились безумно. Когда в Москве появилось метро, это стало личной гордостью каждого москвича. Еще бы – такого метрополитена во всем мире ни у кого не было. А у нас был. Про Москву я скажу словами Маяковского (на выступлении которого мне довелось побывать): «Хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли – Москва».

9 мая 1945 г. я был в столице на параде. Никогда не забуду победную эйфорию тех дней: встречи, объятия, слезы... Удивительно, насколько солнечный выдался день! Как будто сама природа радовалась Победе. Я уверен: второго такого Святого поколения, как те люди, что честно трудились для Победы, больше никогда не будет. С Праздником, победители!

