Позитив на подъеме

НОВЫЕ ролики появятся в радиопрограмме, которую пассажиры столичной подземки могут услышать на эскалаторах, в переходах метро и кассовых залах. Раньше москвичей развлекали стихотворениями Пушкина, Фета, Тютчева, Баратынского и других русских поэтов. Кроме того, тематические ролики выходили к памятным датам - в День памяти павших в ВОВ, в день смерти Пушкина. На днях дикторы записали два новых стихотворения: «Размышления о стихах» Вадима Шефнера и «Лето» Федора Тютчева. «Мы хотим подарить москвичам хорошее настроение, зарядить их бодростью и оптимизмом», - объясняет Надежда Соколова, старший менеджер радиопрограммы «Риома» (радио, которое звучит в метрополитене). К сожалению, у позитивных аудиосообщений немного слушателей - в вагонах никаких объявлений, кроме дежурных «осторожно, двери закрываются!», озвучивать нельзя исходя из соображений безопасности. Идея развлекать пассажиров по пути давно витает в воздухе. Пока она нашла лишь одно воплощение, не самое удачное: к юбилею метрополитена объявлять станции были приглашены известные актеры. Но голоса их оказались неузнаваемыми, а представиться запрещала инструкция. Так что в вагонах поездов стихи можно пока прочитать только на листовках, приклеенных к стенам вагона.