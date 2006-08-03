Цветы «крышуют»

КАК обычно, столичные власти к открытию городского фестиваля цветников и ландшафтной архитектуры (оно состоялось 15 июля в Лужниках) анонсируют что-то новое в зеленом оформлении столицы. В этом году решено массово украсить растениями крыши офисных зданий. До самого верха строений цветочное оформление пока не добиралось. Но растения потихоньку ползли вверх: 5 тыс. лотков вертикального озеленения появились в этом году в столице. Эта цифра в отчете чиновников выглядит, конечно, ярко. На практике все не так благополучно. Вазоны с растениями, попадая на крыши домов и фасады зданий, начинают задыхаться от уличного смрада, выхлопов автомобилей. Посмотрите внимательно на любой букет цветов из тех, что в огромном количестве размещены на фонарных столбах вдоль столичных магистралей. Они покрыты толстым слоем пыли. Через несколько часов «повешенные» растения превращаются в увядшие веники, которые не украшают, а уродуют город. Лучше бы цветочное оформление в столице радовало не количеством, а качеством. Почему бы, например, на нынешнем фестивале не предложить специалистам поработать над селекционированием таких сортов, которые лучше переносят грязный городской воздух?