Дороги «поумнели». А прочие «д»?

СТОЛИЧНЫЕ власти окончательно определились: «умным дорогам» (это очередное изобретение, придуманное для того, чтобы решить проблему пробок) быть. Мэр раскритиковал новую систему автоматизированного управления дорожным движением на недавнем заседании правительст­ва. Но после доработки она все-таки станет работать не только на Дмитровском шоссе и МКАДе (здесь ее испытывали), но и на Бульварном, Садовом и Третьем кольцах, на Ленинском, Кутузовском, Ленинградском проспектах, Щелковском шоссе, а также на улицах, продолжающих эти дороги в центр. В перспективе «поумнеет» вся Москва. Смысл нововведения в том, чтобы увеличивать скорость перемещения по городским улицам, правильно организуя движение. Специальные детекторы из меряют скорость автомобилей и плотность движения. А «умные» знаки и светофоры должны реагировать на ситуацию и регулировать поток машин. Применяя такую аппаратуру, скорость движения, как посчитали столичные транспортники, можно увеличить на 15-20%. На самом деле, это лукавая цифра: там, где приборы есть, машины действительно движутся интенсивно. Но как только «умный» участок заканчивается, начинается глухая пробка. К тому же детекторы хоть и «интеллектуалы», но не волшебники. Если машин слишком много (как это обычно бывает в Москве), то, по физическим законам, они все равно будут стоять. Так что «умные дороги» - мера несерьезная, косметическая. Но потратить на нее собираются деньги вовсе не смешные - 2 млрд. рублей. Не слишком ли много для «пластической операции» на лице города?