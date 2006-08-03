Вокзальная преступность – навсегда

ПО ДАННЫМ Мос­ковского УВД на железнодорожном транспорте, на столичных вокзалах с мая этого года жертвами бандитов стали более 1,5 тыс. человек. Самыми криминогенными вокзалами в столице считаются Курский, Казанский и Ярославский.

Здесь воруют все то, что лежит плохо. И то, что лежит хорошо. На вокзалах самые дерзкие и практически неуловимые карманники. Мошенники - самые изобретательные. Сначала «разводчики» втираются в доверие к людям. Типичная картинка в зале ожидания. Сидит женщина с тяжелыми сумками. К ней подсаживается мужчина, и завязывается разговор «за жизнь». Утомленная женщина просит посторожить ее вещи. Когда она возвращается из уборной, не находит ни мужчины, ни вещей. Еще одна вокзальная картинка. В жестком кресле дремлет хорошо одетый пассажир. Около него присаживается симпатичная девушка. Она судорожно жмет на кнопки разряженного мобильного телефона. Потом вежливо просит у пассажира его мобильник, чтобы позвонить любимому. мужчина соглашается помочь девушке. Объявляют, что через несколько минут отправится «скорый». Пассажир, на минутку сконцентрировавший внимание на звуках, доносящихся из динамика, ищет глазами девушку. Но ее уже и след простыл. Она укатила на том самом «скором»...

А вот местная знаменитость - на Курском вокзале семидесятилетнюю Наталью Андреевну знали все. В молодости старушка любила послушать рок, погонять на мотоцикле, попить пива, за что и получила прозвище «Рокерша». Но такая жизнь ей вскоре надоела, и она решила заняться благотворительностью. Каждый день «Рокерша» стала кормить вокзальных бомжей кашей и супом. Только старые заначки быстро кончились. Бросать своих подопечных она не хотела. Вот и стала спаивать пассажиров, а потом воровать у них багаж. Недавно на эту удочку попался и двадцатитрехлетний Кирилл Н. Он собирался ехать на юг, чтобы сделать своей девушке предложение. Перед отъездом Кирилл с друзьями устроил мальчишник по случаю скорой помолвки. Когда парень приехал на вокзал, он уже «доотмечался» до того, что еле стоял на ногах. Старушка подсела к нему и предложила выпить еще «по пивку». Когда парень отключился, «Рокерша» схватила его вещи в охапку. Но чемодан с подарками невесте и новой одеждой жениха оказался настолько большим, что щупленькой старушке из-за него не было видно, куда она бежит. Наталья Андреевна сама принесла чемодан в руки к милиционерам, которые давно хотели поймать «Рокершу» с поличным.

Опаснее старушек на вокзале прекрасные незнакомки, которые промышляют тем, что незаметно подсыпают проезжающим клофелин в алкоголь. Отведавший такого напитка оказывается не на юге, а на больничной койке или в морге. Но и это еще цветочки. Самые ужасные преступления совершают «гастролеры» из стран СНГ. На днях сотрудники транспортной милиции обезвредили банду узбеков, грабивших пассажиров в поездах дальнего следования. Однажды их жертвой стал польский аббат, который ехал в свой приход во Владимирскую область.

«На вокзалах невозможно искоренить преступность, - уверена Вероника Ворожбицкая, сотрудник пресс-службы УВД на железнодорожном транспорте. - Слишком удобно здесь воровать. Кроме того, злоумышленники надеются на то, что потерпевшие не станут обращаться в милицию: пока они будут писать заявление, уйдет нужный поезд, пропадет билет, отпуск будет испорчен... Не заводите случайных знакомств на вокзалах. В дороге лучше не выпивать. Незнакомые люди не должны звонить по вашему мобильному. Сдавайте вещи в камеру хранения. Ни с кем не обсуждайте, сколько везете с собой денег».