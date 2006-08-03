Поклонение «Сезоннику»

КОГДА идешь по летнему, невероятно жаркому и душному Садовому кольцу, то мысль одна - куда б свернуть, где б дух перевести. Вроде есть рестораны с кондиционерами, однако они дороги, да и не станешь пить и есть с утра до вечера. Выручают потаенные, известные лишь посвященным скверики.

Вот, например, площадь Красных ворот. На площади - памятник Лермонтову. А за ним - маленький скверик, где на лавочках сидят скромные министерские работники (тут рядом - сразу несколько различных госструктур) и, невзирая на запрет властей, пьют пиво из бутылок. Все вполне по-московски - спокойно, неспешно, уютно.

А перед ними - маленький скрюченный человечек. Правда, не настоящий - памятник. Это статуя «Сезонник», изваянная скульптором Иваном Шадром и установленная здесь в 1929 году.

По преданию, моделью для «Сезонника» послужил настоящий сезонный рабочий, пришедший в Москву из деревни на зимние заработки. Он пришел сюда с сыном, но сын неожиданно умер, и именно это состояние сезонника отобразилось в изваянии.

По другой же версии, моделью послужил отец скульптора Шадра, сельский плотник.

Так или иначе, памятник здесь абсолютно к месту. Без него сидение на скамейках было бы простым сидением. А так - словно в музее побывал.