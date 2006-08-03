Домашние москвичи и дикие животные

ТАКУЮ тенденцию нельзя было различить даже 1-2 года назад. К этому времени относятся случаи издевательства над животными на столичных природных территориях, ставшие уже легендарными. Так были убиты грациозные цапли, жившие в парке Царицыно. Под особым надзором орнитологов птиц, родившихся в неволе, переселили на Борисовские пруды. Здесь обе цапли чувствовали себя как дома. Скоро у них должны были появиться птенцы. Но однажды животные на пруд не вернулись. В птиц стреляли из пневматического ружья. Позже их трупы нашли припрятанными в лесу.

«К нам и сейчас приносят огромное количество птиц с огнестрельными ранениями, - рассказывает Владимир Колотов, старший орнитолог госпиталя птиц «Зеленый попугай». - Но все чаще встречаются люди, которым вдруг становится жалко пострадавших птиц. Жены и дети охотников часто уговаривают главу семейства не губить подстреленную птицу, а отнести ее в нашу больницу. Более того, они готовы платить деньги за лечение. Однажды на моих глазах супруга заявила мужу: «Если мы не вылечим утку, которую ты пытался убить, я с тобой разведусь!» Еще она потребовала, чтобы для птицы на даче был построен индивидуальный пруд. Недавно к нам на лечение принес ворону владелец кафе возле метро «Рязанский проспект». Сначала птицы ему очень досаждали - мешали нормально развиваться бизнесу. Вороны каркали, гадили, воровали у посетителей еду. Бизнесмен решил принять радикальные меры. Он взял пневматическую винтовку и расстрелял всех птиц. Теперь они держались от заведения подальше. На следующий день для большей остраст­ки он решил повторить «подвиг снайпера» и даже подстрелил одну ворону. Но потом ему стал так жалко бедную птицу, что он принес ее к нам, заплатил за операцию, и теперь ворона живет у него. Это типичное поведение столичного жителя: сначала он навредит природе, а потом подумает и поймет, что как-то нехорошо получилось».

«К нам люди звонят по поводу каждого голубя с перебитым крылом и воробья, которого сцапала кошка, - отмечает Ольга Шершнева, ведущий специалист по охране животного мира столичного Департамента природопользования. - Отно­шение к дикой природе становится все более активным. Например, группа студентов следит за тем, чтобы никто не обижал диких животных, не разводил костры, не раскидывал мусор в парке Кузьминки. Местные жители взяли шеф­ство над утками-огарями в парке Дубки. Удивительно, но эта птица обычно не обитает в Московском регионе. Несколько огарей однажды сбежали из зоопарка - и прижились в Дубках. Здесь они попали под защиту активистов. Недавно жители построили для птиц специальный плотик: после не совсем удачного благоустройства пруда утки не могли пешком выходить на берег, и искусственный «настил» должен был им в этом помочь».

К сожалению, не всегда получается так, что понятие «доброе отношение» москвичи и дикие животные понимают одинаково. Городскому жителю хочется забраться поглубже в чащу, чтобы поближе пообщаться с природой. На самом деле в каждом парке и лесу должны быть такие островки, где звери и птицы могут чувствовать себя в безопасности. Когда на эти территории вторгается человек, он нарушает естественную среду обитания животных (речь идет даже не о кощунственном разведении костров и вырубке деревьев, а о простой прогулке). Москвичам нравится подкармливать животных. Но это приводит к тому, что они привыкают к человеку - и доверчивостью животного могут воспользоваться злоумышленники. У прикормленной утки высоки шансы оказаться на вертеле, дикий пес, приученный старушкой есть с рук, рискует получить ногой в живот от «двуногого», который не любит собак, или даже угодить в хот-дог. А диких животных, которые не боятся людей, отслеживают и отлавливают живодеры. Они продают их специальным фирмам, организующим охоту для состоятельных людей. За настоящим диким зверем можно гоняться по лесу днями, а прирученный зверь сам выходит к человеку, чтобы найти верную смерть...

Аргумент закона

НОВЫЙ столичный закон «О государст­венном экологическом контроле в г. Москве», принятый 18.01.06 г., установил ответственность за бесчеловечное отношение к дикой природе. За повреждение зон обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу, на граждан налагается штраф 2-2,5 тыс. руб., чиновникам придется заплатить 20 тыс. руб., юридическим лицам - 200 тыс. рублей. Если владелец изувечит свое домашнее животное или попытается убить дикое, ему грозит штраф 2-2,5 тыс. рублей. Такое же наказание полагается за уничтожение животных и растений на особо охраняемых природных территориях.