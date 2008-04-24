От обычного москвича зависит столько же, сколько от чиновника

– ДЛЯ МЕНЯ как для коренной москвички столица значит очень многое. Я безумно люблю этот город, особенно район Лефортово, где родилась. Недавно я там побывала и очень обрадовалась, когда увидела, что в этих местах идут реставрационные работы. А ведь могли все снести ради Третьего кольца!

Сейчас большинство москвичей стремится ездить на дорогих машинах и хорошо одеваться. При этом сами они не соответствуют ни лимузинам, ни шикарным костюмам. Я не раз наблюдала, как из окна «мерседеса» на дорогу выбрасывают пластиковые бутылки. Кого ни спроси, он будет клясться, что сам такого не делает. И станет винить других. А начинать-то нужно с себя! Пока каждый не поймет, что от него так же много зависит, как от чиновников да начальников, ничего толкового в Москве не будет.

Я, например, однажды приехала погулять на Ленинские горы. Вышла из машины – и увидела на тротуаре разбитую бутылку. Так я достала из багажника совок и начала убирать осколки. Ко мне подбежали студенты и стали помогать. Они очень обрадовались тому, что есть люди, которым облик города небезразличен.