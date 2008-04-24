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Тетраэтилсвинец на наши головы

Качество бензина в столице снова снизится

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Марта ДАШКОВА ]

Тетраэтилсвинец на наши головы

 КРОМЕ того, заниженные экологические требования предъявляются к бензину, поставляемому для нужд Вооруженных сил. Мало того что автомобили военных и военная же техника нещадно чадят (в том числе в центре столицы). Так еще военные часто «сливают» бензин на сторону...

 Есть проблемы и с авиационным бензином. Регламент разрешает добавлять в него крайне вредный тетраэтилсвинец – для того, чтобы топливо не замерзало при очень низкой температуре. В Европе от использования тетраэтилсвинца давно отказались. А у нас опаснейший химикат по-прежнему будет сыпаться на головы жителей страны вместе с отходами сгоревшего авиационного топлива.

 На федеральном уровне приняли Технический регламент, утверждающий требования к различным видам топлива. Он должен заменить ГОСТы, существующие с советских времен. По Федеральному закону «О техническом регулировании» в регламенте могут быть прописаны лишь практические моменты (к примеру, какие присадки разрешается добавлять в автомобильный бензин).

 Но Технический регламент о топливе пошел дальше. И без оглядки на федеральный закон утвердил: за качеством автомобильного топлива будет следить Ростехрегулирование. Другими словами, городской Департамент природопользования в августе лишится своих полномочий. Они будут переданы Ростехрегулированию, которое в принципе таких функций осуществлять не должно, потому что контролем и надзором по закону может заниматься только Федеральная служба, а Ростехрегулирование – Федеральное агентство.

 «Контроль за качеством топлива из-за смены ответственного органа сущест­венно снизится. Следом упадет и качест­во бензина, – комментирует Александр Окунев, юрист – специалист в области экологического права. – У Ростехрегулирования не хватит рук, чтобы организовать столько же проверок, сколько проводил городской Департамент природопользования. На федеральном уровне на каждый субъект Федерации смогут выделить только одного-двух инспекторов, контролирующих качество бензина. А увеличить штат Ростехрегулированию не позволит Минпромэнерго. Раздувание аппарата чиновников противоречит духу административной реформы».

 Правительство Москвы обращалось к федеральным властям с просьбой оставить за столицей право контролировать качество бензина. Но, как удалось выяснить «АН», федералы отклонили эти предложения, поскольку другие субъекты начали бы тоже чего-нибудь требовать. И не только в области контроля за качест­вом топлива. Остается последняя возможность – заключить договор о делегировании полномочий. Но, как считают эксперты, вероятность, что такое соглашение будет подписано, крайне низкая. Инициировать заключение соглашения должен городской Департамент природопользования, с плеч которого упала лишняя функция. Так к чему ее возвращать?

Технический аргумент

 НОВЫЕ требования к качеству топлива, устанавливаемые Техническим регламентом, начнут действовать в столице с августа. Они практически совпадают с московскими требованиями, которые действуют сейчас. Но есть несколько законодательных нюансов, которые позволят владельцам заправок не соблюдать требования регламента. Например, регламент разрешает в течение 5 лет продавать старые запасы бензина, не соответствующие новым экологическим требованиям. Достаточно подделать накладную (что не представляет труда) – и торгуй топливом, загрязняющим окружающую среду, под видом «залежавшейся» солярки.

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