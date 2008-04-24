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Первомайские хроники

Война рейдеров против крестьян продолжается

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Андрей ИВАНОВ ]

Первомайские хроники

 В НАЧАЛЕ 1990-х гг. земли совхоза имени «1 Мая» принадлежали государству. Другого собст­венника тогда быть не могло. В 93-м совхоз реорганизовался в АОЗТ «Первое Мая» (ныне ЗАО Агрофирма «Первое Мая»), а в 94-м началась приватизация, и земли получили крестьяне, работавшие ранее в совхозе, в соответствии с законодательством того времени. Государство выдало крестьянам документы о собственности и даже в 1998 г. зарегистрировало договора, по которым крестьяне сдавали свою землю агрофирме в аренду.

 А из текстов «вражеских» исковых заявлений выходит, что крестьяне, получившие права на приватизацию земель, в 1993 г. заключили учредительный договор, по которому будто бы внесли свои земельные доли в уставный капитал акционерного общества, того самого АОЗТ.

 Только вот неувязка – этот учредительный договор не содержит подписей членов трудового коллектива, а имеется лишь ссылка на некое приложение. Еще бы, ведь по закону госпредприятия реорганизовывались в акционерные общества решениями собственника, то есть самого государства, а не гражданами. Поэтому ни в плане приватизации, ни в уставе при регистрации акционерного общества, ни в его бухгалтер­ских балансах, ни в сведениях об эмиссии акций о якобы внесенных в уставный капитал земельных долях нет даже намека.

 По сведениям государственного земельного кадастра, на протяжении всего 1993 г. земли, которые использовались совхозом имени «1 Мая», а затем и одноименным акционерным обществом, были в государственной собственности и находились у хозяйства в постоянном (бессрочном) пользовании. Их приватизация началась только в 1994 г. в соответствии с указом Президента.

 Однако Балашихинский городской суд такой правовой конфуз почему-то совсем не смутил. И он взял и вынес решения в пользу агрофирмы «Первое Мая». Другими словами – отобрал у крестьян политую кровью и потом землю.

 Дальнейшее развитие ситуации вообще не поддается здравому смыслу. Защищая кресть­ян, кассационная коллегия Московского областного суда дважды отменяла решения судьи Колдыриной Н.П. по делу № 2-1263/2007 (2-1901/2006). «Уважая» это решение, новая судья Елисеева Н.Я., в третий раз рассмотревшая это дело (№ 2-187/2008), приобщила к его материалам официальные документы кадаст­ра, свидетельствующие, что в 1993 г. совхозная земля принадлежала государству. И… вынесла решение конечно же в пользу новоиспеченных хозяев агрофирмы.

 Теперь одна надежда – на Московский областной суд. Который, наконец-то, возможно разорвет порочный круг и откроет в помощь «Крестьянскому фронту» – общественной организации, объединившей обездоленных крестьян, «Третий фронт» – фронт Закона и Справедливости. Когда же прекратится эта война за землю рейдеров против крестьян?!

 Требования Кодекса о судебной этике: «судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия должен исходить из того, что защита прав и свобод человека и гражданина определяет смысл и содержание деятельности органов судебной власти». Похоже, в Балашихинском городском суде Московской области об этом забывают.

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