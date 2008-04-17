Предписания об утраченном

АРЕНДАТОР этого памятника подписал «охранное обязательство». Несмотря на это, с конца декабря прошлого года в доме ведется ремонт. Рабочие выкорчевали в особняке окна XIX в. на третьем этаже и заменили их на новенькие стеклопакеты. Позже в расход пошли и старинные двери.

Между тем именно в этом доме на этом этаже находились комнаты, где жил и работал знаменитый доктор Федор Петрович Гааз вплоть до смерти в 1853 году. В то время его имя было известно без преувеличения каждому. Он настоял на замене инквизиторских прутьев, соединявших заключенных, шедших на каторгу, на облегченные кандалы – «гаазы». Строительство пересыльной тюрьмы в Москве, организация тюремной и полицейской больниц (которые как раз находились в уничтожаемой арендатором усадьбе) – лишь часть заслуг доктора.

С 1959 г. в «Гаазовском доме» находится НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков сначала АМН СССР, а теперь РАМН. Нельзя сказать, чтоб это ведомство тщательно следило за столь ценным для истории российской медицины памятником. В частности, дирекция годами не могла изыскать средств на элементарное покрытие крыши и установление водосточных труб в одном из строений усадьбы. Поэтому проявленное сейчас рвение объяснить сложно. И особенно сложно объяснить, почему, несмотря на предписание Россвязьохранкультуры о запрете на ремонтные работы, их упорно продолжали. Причем вела их фирма безо всякой реставрационной лицензии на глазах и у федеральных, и у местных чиновников.

В свете же поставленного вопроса о передаче памятников в частное владение особенно интересно объяснение арендатора – того самого НИИ гигиены. Директор НИИ Владислав Кучма сообщил, что ему выделили некоторые средства. И он, крепкий хозяйственник, проводит обычный ремонт: лепнину с фасадов не сбивает, а всего лишь меняет трухлявые окна и межкомнатные двери, которые, по его словам, только что не падают на пациентов. И он ставит стеклопакеты точь-в-точь. И не видит в этом ничего такого, что могло бы повредить памятнику, а тем паче истории. Более того, есть и фирма с лицензией, которая выиграла тендер на проведение реставрационных работ. Но она пока только разрабатывает проект. Видимо, ей придется реставрировать стеклопакеты и пластмассовые дверные косяки...

Совершенно непонятно поведение Россвязьохранкультуры, которая, будучи извещена о нарушении предписания, просто посоветовала обеспокоенным гражданам и реставраторам обратиться в прокуратуру. Та нарушения нашла и, в свою очередь, также велела их исправить. Тяжба продолжается до сих пор. За это время работы практически завершены – интерьеры полностью утрачены. А Россвязьохранкультура самоустранилась: по всей видимости, ее предписание носит характер сугубо рекомендательный. Хочешь – исполняй, хочешь – нет.

Зато не осталось никаких сомнений в том, что ждет памятники в недалеком будущем. При таком попустительстве предметы охраны каждый собственник определит сам. Обнесет их глухим забором и шлагбаумом, на котором можно будет оставлять предписания. Об утраченном.