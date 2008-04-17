Водный транспорт пошел ко дну

ВОДНОГО такси горожане ждут давно. Идея в том, чтобы пустить по городским рекам не только прогулочные пароходики, но и регулярный общественный водный транспорт. Можно назвать его автобусом, можно – такси, можно – трамваем. Главное, что такой транспорт не стоит в пробках и крайне дешев в эксплуатации (морские перевозки в принципе являются наименее затратными).

Средства для реализации этого проекта московские власти решили взять на стороне. Переделывать под регулярное сообщение приносящие прибыль маршруты, обслуживаемые принадлежащей городу Столичной судоходной компанией, чиновники не стали. К делу привлекли частного инвестора – ООО «Водное такси». Это общество не потребовало ни копейки бюджетных денег. В 2007 г. по всем информационным каналам прошли сообщения о том, что водное такси начинает свою работу. Однако, как оказалось, «гора родила мышь».

Как сообщил замруководителя пресс-службы столичного Департамента транспорта и связи Андрей Щетинин, в прошлом году регулярных водных маршрутов было три (от яхт-клуба «Крокус Сити» до шлюза №9 между восточным и западным берегами Химкинского водохранилища, по Москве-реке и Обводному каналу). Известно даже официальное число перевезенных по этим маршрутам – за 3 месяца речных путешественников было 370 человек. Маловато для города, задыхающегося от пробок! Впрочем, удивляться этому тоже не стоит: поездка в один конец обходилась в 250 рублей. Для пенсионеров и студентов она стоила 150 рублей. По данным «АН», себестоимость перевозки – не более 40 рублей. Конечно, при таких ценах ни о регулярности, ни о массовости и речи быть не может.

В нынешнем году даже сомнительных достижений прошлого года плавучему транспорту не повторить. Как сообщили «АН» в ООО «Водное такси», в сезоне-2008 регулярным останется лишь один маршрут – по Обводному каналу. Но и он будет ориентирован на туристические перевозки, а не на регулярные транспортные. «Два других наших маршрута тоже останутся, но работать они будут в индивидуальном режиме. То есть по заказам городских властей и частных лиц, – рассказал руководитель компании Александр Мишаков. – Цена поездки по сравнению с прошлым годом увеличится на 50 руб.».

Превращение водных маршрутов в регулярные оттягивается не только из-за неадекватной ценовой политики. «Для того чтобы по Москве-реке «ездило» такси, необходимо больше причалов и спусков. Те, что есть, расположены слишком далеко друг от друга, – считает Александр Мишаков. – Мы неоднократно поднимали этот вопрос в городском Департаменте транспорта и связи. Без участия города невозможно переделывать набережные! Однако вопрос до сих пор находится в стадии рассмотрения, и никаких решений пока не принято». Жаль, что «водный» способ решения пробочной проблемы потонул так бездарно…

Вези меня, речной трамвай...

НЕ ОТКАЖИТЕ себе в неспешной речной прогулке! В столице по-прежнему действует самый популярный водный маршрут: от Киевского вокзала до Новоспасского моста через Воробьевы горы и исторический центр. Длится поездка полтора часа (стоит удовольствие 300 руб. для взрослого, 150 – для ребенка). Теплоходы курсируют ежедневно с 9.00 до 21.00 с интервалом 20 минут.

Для тех, кому полуторачасовая поездка кажется утомительной, предусмотрены коротенькие маршруты внутри основного – например, от Воробьевых гор до храма Христа Спасителя. Или от ЦПКиО им. Горького до Театра эстрады. Отправиться в водное путешествие можно и с других причалов – например, по маршруту «Коломенское – Марьино – Братеево». А также с причалов на северо-западе (от Троице-Лыкова до Строгино). Стоимость поездки – такая же. Но интервал движения составляет уже час–полтора.

Несколько дороже (до 750 руб.) обойдутся речные прогулки в Подмосковье. Особой популярностью пользуются поездки в Бухту Радости и поселок Горки.