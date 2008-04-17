Москва Покровская и Мурзавецкая

НЕДАВНО в Центральном академическом театре Российской армии прошла премьера спектакля «Волки и овцы» по пьесе А.Н. Островского. Одну из главных ролей – влиятельной помещицы Меропы Мурзавецкой – исполняет народная артистка России Алина Покровская, полюбившаяся публике по фильмам «Нежданный гость», «Трое в лодке, не считая собаки», «Кодекс бесчестия».

– Можно сказать, что Мурзавецкая обладает всеми необходимыми качествами женщины, которую сегодня принято называть бизнес-леди. Она совершенно непотопляема и легко бы адаптировалась в таком городе, как Москва. Мне кажется, что сегодня москвичи стали более прагматичными. Видно, что для многих духовное развитие отошло на второй план.

Я очень люблю наш город, тихие места, особенно район Замоскворечье. А по дороге в театр всегда стараюсь пройти через Екатерининский парк. Да, сегодня в Москве много новых зданий, но строят их неплохо. Например, дома из желтого кирпича гораздо веселее, нежели 9-этажки серого цвета. А вот что действительно меня раздражает, так это обилие на улицах города рекламы, причем на иностранном языке. Это же неуважение к себе и своему языку.