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Мхатовский дом

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]

Мхатовский дом
фото автора

 ЭТО высокое и пафосное здание и в наши дни возвышается над узеньким переулком под названием Глинищевский (до недавних пор – улица Немировича­Данченко). Его построили в 1937 г. специально для артистов МХАТа. А высокую арку украсили барельефами Г. Мотовилова.

 И как все замечательно на этом барельефе! Счастливые люди счастливой страны танцуют, поют и играют. Держат детей на руках. И совершенно не задумываются о будущем. Чего там думать-то? Все ясно. Впереди – счастливый, безмятежный коммунизм. Такой же неизбежный, основательный и обязательный, как эти мотовиловские лица.

 Проживали здесь Борис Смирнов (прославившийся в роли Ленина), Вера Марецкая, Иван Москвин, Сергей Образцов и Ольга Книппер-Чехова. Ну и, конечно, сам Владимир Немирович-Данченко, в честь которого и называлась улица на протяжении долгих десятилетий социалистического строя. Здесь и по сей день имеется музей-квартира легендарного мхатовского режиссера.

 Кстати, сам Немирович-Данченко даже не думал менять место жительства. Он переехал в этот дом в 1938 г. из-за того, что умерла его любимая супруга, и он не смог остаться в одиночестве в своей старой квартире на Большой Никитской улице. Тогда-то Владимир Иванович и решил перебраться в новый мхатовский дом, стоящий на, так сказать, его собственной улице (переименование произошло еще при жизни режиссера).

 Ранее на этом месте находился храм Митрополита Алексия – памятник XVII века. Его пытались отстоять искусствоведы и художники Грабарь, Васнецов, Нестеров, Юон – мастера не менее маститые, чем те актеры, для которых строили высокий дом. Увы, их мнением пренебрегли, и новые жильцы без всякого зазрения совести вселились в новое жилье.

 А сегодня снова все переменилось. Церкви строят, холят и лелеют, а шедевры сталинской эпохи абсолютно обесценились в сознании москвичей. Разве что риэлторы знают им истинную цену. Тем не менее, весьма приятно, проходя бывшей улицей Немировича­Данченко, скользнуть взглядом по этим героям ушедшей эпохи. Ведь нам сегодня остро не хватает той самой основательности, которую эти герои олицетворяют.

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