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Мусор выжгут из столицы?

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Дмитрий КОНОВАЛОВ ]

Мусор выжгут из столицы?

 НА ЗАСЕДАНИИ городского правительства постановление «О развитии технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами в г. Москве» было одобрено в общем виде. Быть ли шести мусоросжигательным заводам? Окончательное решение примут в апреле. Но, судя по настроениям во властных кругах, решение будет положительным. Хотя экологи разослали письма с протестом всем федеральным и московским чиновникам, способным хоть как-то повлиять на ситуацию.

 «Строительство мусоросжигательных заводов – не лучший выход, но отказаться от этого сейчас невозможно, – комментирует председатель Комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов. – При этом экология города нисколько не пострадает. Сегодня такие заводы работают в ряде европейских мегаполисов. Например, в Вене завод стоит в центре города. А в Монте-Карло мусоросжигательный завод расположен прямо напротив княжества Монако. Поймите, главный вопрос не «где строят?», а «как строят?». Сегодняшние технологии позволяют делать это без вреда для экологии. Да, мы должны развивать переработку мусора по всем направлениям. Строить полигоны, заниматься сортировкой мусора, активизировать сборку макулатуры. Но строить мусоросжигательные заводы также необходимо».

 С этим утверждением категорически не согласен сопредседатель Союза экологических общественных организаций Москвы Андрей Фролов: «Ни в какое сравнение не идет то, что сжигается на подобных заводах в европейских городах, с тем, что планируется уничтожать у нас. Во-первых, на Западе весь мусор сортируется. Сжигают только те отходы, которые можно сжигать. Во-вторых, при каждом заводе там существует очистное сооружение, где установлены специальные фильтры для сбора продуктов сжигания. Сортировкой мусора в России никто не занимается. Гарантии, что при новых заводах появятся очистные сооружения, также нет никакой. Например, те четыре мусоросжигательных предприятия, которые сегодня работают в Москве, очистными сооружениями не оснащены».

 По данным Союза экологических общественных организаций (Союз является очень авторитетной организацией), «в случае реализации проекта произойдет ухудшение качества жизни во всем Московском регионе». Негативные изменения могут коснуться каждого десятого гражданина России.

 Кстати, столичные экологи вспомнили, что подобный проект по строительству мусоросжигательных заводов предлагался еще 15 лет назад. Но тогда власти признали его опасным и тупиковым.

 «Для столицы строительство этих мусоросжигательных заводов – удар ниже пояса, – комментирует эколог, руководитель регионального центра «Восточное Подмосковье» Геннадий Корольков. – Экологическая ситуация в городе и так не самая благополучная. Мусоросжигательные заводы погубят ее окончательно. Не нужно лирики: такой завод – это всегда вред. Очистные сооружения, конечно, снижают уровень выбросов. Но по большому счету и они не решают проблему. Подобные заводы могут строиться только в отдаленных районах Подмосковья».

 Что ж, если городские власти настолько уверены, что предлагаемые ими технологии совершенно безвредны – то почему бы не запланировать строительство такого заводика напротив мэрии или Мосгордумы?

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