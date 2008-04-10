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Киров репрессировал… Тургенева?

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ФЕТИСОВА ]

Киров репрессировал… Тургенева?
Фото С. ХАЛЬЗОВА

 СУДЬБА этого бюста работы выдающегося советского скульптора Манизера (он – автор 20 бронзовых фигур на станции «Площадь Революции») очень непростая. До перестройки бюст стоял на станции «Кировская». В начале 90-х станцию переименовали в «Чистые пруды», но скульптура осталась стоять. Несколько лет назад начали строить переход и на это время бюст убрали. А в начале этого года вернули. Причем поместили его не на прежнее место (на «Чистых прудах» и пассажирам-то места мало), а в переходе на «Тургеневскую».

 Решение Московского метрополитена сотрудники библиотеки считают спорным. «Имя советского партийного деятеля не имеет никакого отношения к русскому классику. Лично меня удивляет сам факт протаскивания в метро бывших советских деятелей, – говорит директор библиотеки Татьяна Короткина. Не знаю, делается это по недомыслию или здесь имеет место политический фактор».

 Официально бюст еще не открыт, хотя стоит с начала зимы. «Вот когда откроют, тогда будем говорить подробней, – комментирует начальник пресс-службы метрополитена Дмитрий Головин. Мы все делаем в соответствии с проектом».

 Масла в огонь подливает еще и то, что этот год юбилейный. Исполняется 125 лет со дня смерти и 190 лет со дня рождения Тургенева. А на Тургеневской площади, что расположена прямо над станцией «Тургеневская», даже памятника классику нет. Да и музей Тургенева не открыт. Поэтому вместо бюста Кирова сотрудники библиотеки предлагают установить бюст Тургенева. Его можно отлить из бронзы с авторской гипсовой модели работы советского скульптора В.Н. Домогацкого. Несколько лет назад эта модель была подарена библиотеке внуками скульптора.

 Ответа на свое письмо библиотека-читальня им. И.С. Тургенева пока не получила. Впрочем, как удалось выяснить «АН», открытое письмо, к сожалению, всерьез рассматривать не собираются. «Нужно хлопать нам в ладоши по случаю того, что мы пытаемся сохранить какие-то исторические памятники, – уверен главный архитектор «Метрогипротранса» Николай Шумаков. – Бюст останется там, где стоит сейчас. Это самое подходящее для него место».

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