Земельные аппетиты растут

ОБ ОФОРМЛЕНИИ в собственность граждан земли под многоквартирными домами и вокруг них «АН» писали в материале «Пятно застройки» на совести мэра» в №33 от 16.08.07. Для москвичей контролировать участок вблизи своего дома – дело огромной важности. Как иначе можно противостоять строительству другого строения «окна в окна», сносу детской площадки, ликвидации сквера и т.п.? Но властям такое своеволие не по нраву. Они сделали процедуру оформления максимально запутанной. Более того, фактически в собственность товарищества собственников жилья (ТСЖ) может попасть лишь «пятно застройки» – грубо говоря, 2–3 метра вокруг дома. Все же процесс оформления земли в собственность потихоньку пошел.

Однако на прошедшем недавно заседании городского правительства был рассмотрен проект постановления «Об итогах работы Департамента земельных ресурсов в 2007 г. и задачах в сфере земельных отношений на 2008 год». В постановлении предложено резервировать земельные участки. То есть закреплять их за городскими властями с целью в будущем использовать «для городских нужд». Приглянувшиеся чиновникам участки не могут быть оформлены в собственность третьими лицами. Но у частных собственников (тех же ТСЖ) их земля может быть изъята для резерва. По действующему законодательству в этом случае городу придется заплатить компенсацию. Но Правительство Москвы вышло с инициативой, которая, будучи подтвержденной на федеральном уровне, позволит столичным властям компенсацию не платить.

Что значит «резервирование для городских нужд»? Юридического определения не существует. Под городскими нуждами можно понимать строительство детского сада, школы, больницы, дороги, муниципального дома. А можно понимать строительство элитной высотки или многоэтажного паркинга, где машино-место стоит от 60 тыс. долларов. Почему бы и нет? В городе есть разные жители, и нужды у всех разные... Кроме того, есть множество способов обойти шаткие критерии «полезности для города». Например, начинается строительство жилья для очередников. Но на стадии котлована дом передается частной компании, которая отлично зарабатывает на «стратегически важной» земле под чужими окнами. И город вместо социального жилья получает очередной элитный дом для соответствующих жителей.

«Это нововведение противоречит Земельному кодексу РФ, – говорит зампредседателя Российского земельного союза, депутат Госдумы Антон Беляков. – Поэтому сейчас Правительство Москвы предлагает внести поправки в федеральное земельное законодательство». Однако фактически проекты городских властей уже начали действовать в столице.