Они видят в жизни свет

ЭТОТ коллаж, старательно собранный из бумажных полосок Катей Крицкой и ее младшими сест­рами, был представлен на выставке «Вместе в будущее» в дет­ской художественной галерее при благотворительном фонде «Взгляд ребенка». Вся выставка – работы воспитанников разных реабилитационных центров. Успех в живописи, росписи, лепке и других прикладных искусствах – надежда ребят на профессиональную реализацию. То, что ограничение возможностей вовсе не означает ограничение таланта, наглядно демонстрируют произведения их маленьких рук.

Катерине всего 16 лет. Ее диаг­ноз – сенсоневральная глухота IV степени. Но девушка не отчаивается и старается проявить себя в творчестве. С самоотверженностью и целеуст­ремленностью, которой многие могли бы поучиться, в своих необычных картинах девочка поднимает интересные и трудные темы. Но главное в ее творениях – свет, который останавливает внимание зрителей, неспешно прогуливающихся по выставочному залу. К примеру, на одном полотне она изобразила, как девушка в русском национальном костюме что-то шьет, сидя под березой на речном берегу.

Название «Россия» побуждает к более внимательному осмотру холста. И тогда открывается связь между всеми нарисованными вещами: белая нить далеких облаков, голубая нитка быстрой речки и красная ниточка ярких цветов сплетаются умелыми руками в флаг РФ. Вот один из нежных и легких образов у Екатерины Крицкой.

Неизменно яркие краски и радость жизни присутствуют и в произведениях других ребят. Творческая деятельность дает им надежду не просто на дальнейшее существование, а на полноценную жизнь в обществе.