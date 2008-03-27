С места в карьер

В КОНЦЕ 2006 г. мест­ных жителей поставили в известность, что расположенный неподалеку от деревни Осташово выработанный карьер собираются рекультивировать. То есть засыпать, обогатить почву и организовать лесопитомник. В качестве главного «обогащающего средства» (рекультиванта) предполагалось использовать переработанный осадок сточных вод с Курьяновской станции аэрации. Фирма «СтройЭкоЮнит», подрядившаяся возить рекультивант, представила все необходимые лицензии и санитарные заключения.

С января 2007 г. «рекультивация» началась. Подъезжающие к карьеру «КамАЗы» стали привычным зрелищем. Сбрасываемый рекультивант тут же закапывали. Однако осенью прошлого года жители деревни заметили, что поток машин стал необычайно интенсивным. Вокруг карьера стоял странный запах. От вещества, находившегося в кузовах грузовиков, поднимался подозрительный дымок.

«Однажды я решила пройтись вдоль дороги, по которой ездят грузовики, – рассказывает Надежда Шабаева, глава инициативной группы. – За

10 минут мимо меня проехал чуть не десяток «КамАЗов»! Я остановила один и спросила у водителя, что он везет. Ответом было: «Везу такую гадость, что вам и не снилось!»

Спустя некоторое время на обочине той же дороги появилась странная куча, от которой тоже поднимались испарения. Жители заказали экологическую экспертизу. Ее итоги заставили содрогнуться: в пробе в огромных количествах были обнаружены свинец, ртуть, кадмий, мышьяк. Суммарный показатель содержания опасных веществ превысил норму в 45 раз! По словам экологов, подобные отходы должны утилизироваться только на специализированных полигонах, так как пребывание человека рядом с ними грозит серьезными проблемами со здоровьем.

«У людей, побывавших возле этой кучи, резко ухудшалось самочувствие, – рассказывает староста деревни Осташово Лидия Щедрякова. – Причем мы не знаем, сколько времени к нам возят эту гадость. Хорошо, если это дело последних месяцев. А если уже целый год?»

Напуганные люди немедленно обратились в администрацию Воскресенского района. Власти пообещали разобраться с проблемой и… засыпали кучу на обочине. Других действий не последовало. Кроме того, было объявлено о сходе жителей. Сход постоянно откладывается. Возникает ощущение, что администрация не желает говорить на эту тему.

Между тем в непосредственной близости от карьера (менее 5 км) находятся два крупных поселка и около десятка садоводческих товариществ. Неподалеку расположены семь артезианских скважин. Если опасные вещества через почву проникнут в грунтовые воды, отравленной может быть вся система водоснабжения.

Жители Осташова обратились в Росприроднадзор. Комиссия из этой организации ведет работу. Поток машин прекратился. Надолго ли? Судьба карьера-могильника до сих пор не решена. До теплого сезона, когда окрестности Осташова заселят дачники (то есть потенциальное количе­ство жертв загрязнения суще­ственно увеличится), остаются считаные дни.