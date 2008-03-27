Неподъемный ремонт

Неудивительно, что несчастные случаи в городском «вертикальном транспорте» происходят все чаще. Однажды дверями лифта зажало голову 9-летнему мальчику. Он умер на месте. А 16-летний мальчик Леша умер от того, что врачи «скорой», приехавшие по вызову, застряли в лифте и не оказали ему экстренную помощь. Два месяца назад в доме на Земляном Валу сорвался лифт. Тяжелые травмы получили двое рабочих.

По официальным данным Ростехнадзора, в 2006 г. в Москве зарегистрировано шесть несчастных случаев в лифтах. Более свежую информацию ведомство не оглашает. Но статистике государственного Ростехнадзора сложно доверять. Как оказалось, в независимой Московской службе спасения такая статистика не ведется. Хотя, как отмечают спасатели, «прецеденты случаются».

Проблема замены устаревших лифтов упирается в финансирование. Изготовление и установка одной кабины и подъемного механизма обходится в среднем в 1,5 млн. рублей. Модернизация стоит не сильно меньше. Вот чиновники и ищут обходные пути. «Когда срок эксплуатации лифта вышел, специалисты могут продлить его еще на год», – говорит Лев Пушкарев, помощник начальника управления Ростехназдора. На следующий год ситуация повторяется. Причем технологии развиваются, растет и цена нового лифта. Соответственно, покупка устройства снова откладывается на неопределенный срок.

Авария на «вертикальном транспорте» может произойти также из-за того, что его неправильно эксплуатируют. Дело в слишком длинной цепочке, ведущей от производителя к потребителю. Московские лифты находятся в ведении около 20 компаний. Большинство сами лифты не производят, а заказывают на разных заводах. В надежде сэкономить многие компании доверяют установку лифтов «своим» специалистам. «Но лифты разного производства имеют много отличий, – рассказал Михаил Байкин, начальник отдела ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». – Поэтому желательно, чтобы устанавливали лифт свои же специалисты. Ведь они знают все тонкости, держат руку на пульсе».

Да и в дальнейшем обязательное диагностирование лифтов ведется людьми несведущими. «Первоочередная задача – отсечь доступ гастарбайтеров, – уверен Лев Пушкарев. – В чем причина аварии лифта на Земляном Валу, когда пострадали два рабочих? Образно говоря, четыре таджика решили поруководить…» А опытных специалистов в столице все меньше. Как и колледжей, где их готовят.

В Европе многие лифты оборудованы «тревожными» кнопками и камерами наблюдения. Не говоря о том, что лифты там приспособлены для инвалидов, имеют специальные дисплеи. В России установка камер видеонаблюдения и тревожных кнопок «Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов» не предусматривается. Есть только связь с диспетчером, который вечно «на обеде».

Впрочем, о европейской роскоши думать пока рано. В Москве, как сообщают в столичном Департаменте ЖКХ, 1,6 тыс. каркасно-приставных лифтов! Маленькая грузоподъемность и неавтоматические двери делают эксплуатацию этих лифтов особенно опасной. А при температуре ниже 5 градусов такие лифты вообще отказываются работать.

«Ситуация с лифтами в Москве вполне нормальная, не надо драматизировать», – говорят в Ростехнадзоре. Никто и не драматизирует, но ходить по лестнице пешком действительно безопаснее.