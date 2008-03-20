Метро с электричкой завяжут узлами
№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]
ПО ЖЕЛЕЗНОЙ дороге можно доехать только из центра в область и обратно. То есть нельзя выйти или сделать пересадку, нельзя доехать из одного района города в другой, нельзя сесть в электричку в районе Третьего кольца или на МКАД. К тому же железнодорожное расписание совершенно не приспособлено для нужд горожан – оно отвечает запросам жителей области. Очевидно, что работа железных дорог в Москве давно нуждается в реформировании.
Городские власти говорят о том, что ЖД-сеть необходимо превратить в аналог метрополитена. Проложить наземные линии и пустить электрички обойдется в 5, а то и в 10 раз дешевле, чем построить подземку. Пока описывающий эти мероприятия проект отправлен на доработку. Главный его минус, по мнению Ю. Лужкова, – «отсутствие интеграции железнодорожного транспорта с другими видами пассажирских перевозок».
Несмотря на это, на заседании правительства были озвучены реальные планы «электропревращения». К 2020 г. планируется, что электропоезда Московского узла будут перевозить 1,6 млрд. человек в год. Интервалы движения сократятся в среднем до 4 минут, появятся новые станции. Железные дороги свяжут с центром отдаленные районы столицы, которым предстоит ждать метро еще в лучшем случае 20 лет.
Ближайшие задачи – связать с центральной частью города Косино, Кожухово, а также район Северный, что на Дмитровке. В 2008 г. высокоскоростные магистрали (ВСМ) придут в Болшево, Пушкино и Железнодорожный. К 2010 г. планируется довести ВСМ до Сергиева Посада, Одинцова и Подольска. А в перспективе – и до таких отдаленных городов, как Можайск и Кашира.
Назрел вопрос и о железнодорожной трассе Москва – аэропорт «Шереметьево». Проект уже прошел государственную экспертизу, скоро будет начато строительство. Когда оно закончится, от Савеловского вокзала до аэропорта можно будет добраться за 30 минут. «Железными дорогами необходимо связать между собой все столичные аэропорты, – говорит депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. – Для этого понадобится еще одно кольцо. Но проблема в том, что пути его пройдут по территории области, а ее руководство запросто может наложить вето на такой проект».
Как бы ни развивались радиальные направления, без соединяющих их колец железные дороги вряд ли станут эффективными. Кольцо внутри столицы уже есть – малое железнодорожное. Сейчас оно используется только для грузовых перевозок. А их становится все меньше в связи с выводом многих предприятий за черту города. Чтобы приспособить эту линию для пассажиров, нужны серьезные капиталовложения. Впрочем, по словам главы Департамента транспорта и связи Москвы Леонида Липсица, в 2009-м уже запланировано открытие первого участка – от Пресни до Канатчиково. Плюс пять новых станций на нем: «Сити», «Кутузово», «Потылиха», «Лужники» и «Площадь Гагарина».
В этом проекте участвует и РЖД. Руководитель компании Владимир Якунин заявил, что РЖД вложит в развитие Малого кольца около 4 млрд. рублей. Если все пойдет по плану, кольцевое движение электричек должно начаться в 2011 году.
Однако наш источник в ОАО «РЖД» был не столь оптимистичен. По его словам, «проект генеральной схемы развития Московского железнодорожного узла должен быть закончен в первом полугодии 2008 года. Но будет ли он принят за основу – пока неизвестно. У РЖД помимо столичных проблем есть много затратных федеральных проектов. Из реальных договоренностей – только создание единой формы билета на все виды транспорта, включая железнодорожный».
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