Москва в майке лидера

– Конечно, не только спортивную! Хотя Москве нужно отдать должное – строится много спортивных сооружений. Но даже самый современный спортзал – ничто без квалифицированного тренера. В Москве таких специалистов не хватает. Думаю, ситуация улучшится, если мы будем уделять проблеме должное внимание. Важно, что с нынешнего года в столице будут награждать лучших тренеров и специалистов по работе с детьми в сфере физической культуры и спорта. Отрадно, что в феврале в Лужниках открылась антидопинговая лаборатория. Она будет исследовать пробы учащихся спортшкол. Это московская новация: до сих пор в России антидопинговый контроль проводился только в спорте высших достижений.

Вроде бы Москва – признанный спортивный лидер. Но недавно я была в Казани и поразилась великолепию спортсооружений на берегах Волги. Расслабляться столице нельзя, иначе сразу потеряешь желтую майку лидера…