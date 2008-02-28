Дедушка в скверике

ОДИН из заброшенных, забытых и уютных памятников Владимиру Ильичу возвышается на той площадке за архивом. Впрочем, возвышается – чересчур сильно сказано. Памятник невысокий и к тому же не «стоячий», а «сидячий». Хотя по всем параметрам – монумент серьезный.

Его автор – маститый скульптор С. Меркуров. Автор общего решения проекта и постамента – не менее маститый архитектор И. Француз. В статуе использована посмертная маска, снятая Меркуровым в ночь с 21 на 22 января 1924 года. Так что по многим параметрам, особенно достоверности образа, памятник даст фору многим изваяниям вождя.

Его установили в 1940 г., и место сразу же преобразилось. Образовалась симпатичная уютная площадочка со скамейками, деревьями, фонтанчиком. Зимой в здешних сугробах копошатся дети. Летом в тени и фонтанной прохладе встречаются парочки.

Тут тихо и покойно. Тут совсем-совсем нет ощущения суетливого и вечно строящегося центра Москвы. Так же, как и вовсе нет ни радостных, ни гневных чувств по поводу того, что в центре скверика сидит именно Ленин, а не кто-нибудь еще. Сидит здесь некто – и сидит. Без него было бы скучно.

И вспоминается добрый советский анекдот. Повела детсадовская воспитательница свою группу в лес. А тут из-за куста выходит ежик. Воспитательница обрадовалась: «Дети, дети, смотрите – кто это?» А дети молчат. Воспитательница снова: «Вспоминайте, вспоминайте! Мы про него и песенки пели, и стишки рассказывали, и сказки читали, и на картинках его рассматривали!» Дети снова молчат.

Так и ушла воспитательница с детьми несолоно хлебавши. Только один мальчик сидит над ежиком, гладит его по иголкам и приговаривает: «Так вот ты, оказывается, какой, дедушка Ленин!»

Здешний Ленин столь же мил и безобиден.