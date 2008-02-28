«Веселье кругом. Вишни со склона горы, Вас не позвали?»

НАБЛЮДАЯ из года в год, из века в век все эти прекрасные картины, знаменитые японские художники пытались выразить переполнявшее их чувство восторга перед необыкновенной красотой жизни в своих известных гравюрах. В этом году наша столица отмечает радостное событие для каждого ценителя прекрасного – в Москве, в ГМИИ имени А.С. Пушкина, при поддержке компании JT International выставляется коллекция знаменитых японских гравюр XVIII–XIX веков.

Можно смело утверждать, что загадочная душа Страны восходящего солнца сокрыта в удивительных японских гравюрах. Изысканные, экзотические, красочные – японские гравюры уже во второй половине XIX столетия привлекали взгляды знатоков искусства. Гравюрами восхищались художники Тулуз-Лотрек, Дега, Ван Гог; изяществом изображений вдохновлялись и наши именитые соотечественники – художники Билибин, Сомов, А. Бенуа, Грабарь, Митрохин, Верейский.

Технология изготовления японской гравюры очень интересна и сложна. Гравюра на дереве – это обрезная ксилография, клише для которой делалось на продольном срезе грушевого или вишневого дерева. Эскиз художника накладывался на доску, и все линии обрезались с двух сторон острым ножом. Причем сначала гравюра была одноцветной, а в 1765 г. появилась цветная ксилография, которая была трудоемкой: к ее изготовлению прикладывали руки сразу несколько мастеров. Требовался и художник, писавший эскиз будущей гравюры; и ремесленник, доводящий эскиз до такой детализации, чтобы можно было резать доску; и резчик, переносящий изображение на доску; и печатник, производящий печать вручную, без применения станка. И конечно, издатель, руководящий процессом, обеспечивающий сбыт и нередко выступающий инициатором создания и заказчиком произведения.

Коллекция японског­о ис­кус­ства в ГМИИ им. А.С. Пушкина – одна из самых значительных в Европе. Она насчитывает порядка 300 живописных произведений эпохи позднего Edo и раннего Meiji, более 500 иллюстрированных книг и альбомов и около 3000 гравюр. Нынешняя выставка «Японская классическая ксилография XVIII–XIX веков» иллюстрирует выход в свет двухтомного каталога собрания, который готовился к публикации несколько лет. Это огромный труд и итог научной деятельности Беаты Вороновой, куратора фонда восточной графики, которая в течение многих лет хранила, систематизировала и изучала музейную коллекцию. На выставке представлено 200 лучших экспонатов японского искусства. Тут и живописные свитки, и иллюстрированные книги, и альбомы, и цветные гравюры, и ширмы, и рисунки, и гравюры на веерах и другие произведения XVIII–XIX вв. почти всех ведущих японских графиков. Особенно ценными являются две работы Киенага в ранних отпечатках: «Цветы Тацуми» – образное название куртизанок района Тацуми в Эдо (Токио) и «Сарувака и кадомацу». Из редких произведений Китагава Утамаро интересна театральная программа к известной пьесе «Тысяча вишен Ёсицунэ». На выставке можно увидеть и лучшие работы из знаменитой пейзажной серии Андо Хиросигэ «Пятьдесят три станции Токайдо». Эти поистине волшебные произведения в деталях передают изменяющиеся состояния природы, эффекты снега, тумана, дождя, особое настроение каждого уголка Японии.

Кстати, все эти удивительные по красоте и выразительности работы стали доступны зрителям благодаря участию японской компании JT International. Компания стала ведущим спонсором деятельности музея по сохранению коллекции японского искусства. При поддержке компании JT International в ГМИИ им. А.С. Пушкина около 400 японских гравюр были занесены в электронную базу изображений. Высокое качество технологий оцифровки предоставляет широкие возможности для проведения целого ряда научных исследований музейными специалистами, а также для создания высококачественной полиграфической продукции и выпуска СD-RОМ.

Радует тот факт, что компания JT International, крупнейший японский инвестор в реальный сектор российской экономики, активно участвует в культурных мероприятиях нашего города и проявляет себя как серьезный спонсор российской культуры. Такуши Секи, JT International: «Безусловно, поддержка данной экспозиции дорога для нас вдвойне. Будучи частью огромной корпорации, JT International отрадно видеть, как японское искусство становится достоянием российской общественности и способствует развитию культурных связей между нашими странами. Надеюсь, что это собрание японских гравюр никого не оставит равнодушным и получит достойную оценку экспертов».