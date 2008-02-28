Дача не Белая, а коричневая

«Я живу в г. Котельники, микрорайон Белая Дача, – так начинается письмо. – Вода у нас идет коричневая, вонючая. Мыться в ней нельзя. Бытовая техника выходит из строя. Белье тоже приобретает характерный цвет и запах. Даже домашние фильтры не способны очистить эту воду!»

Глава Котельников, г-н Седзеневский, регулярно обещает людям новую очистную станцию. Или подключение к Мосводоканалу. Но более 10 лет ничего в городе не меняется. Похоже, даже экспертизу этой воды добросовестно ни разу не делали.

В области питьевая вода в основном подземная, объяснил наш источник в Мосводоканале. Водяные пласты, из которых питаются многие города поблизости от МКАД, как правило, загрязнены. В Котельниках вода содержит очень большое количество железа. Из-за этого она приходит в дома темно-коричневого цвета. Возможны дополнительные источники загрязнения. Чтобы разобраться по-настоящему, необходимо обратиться в независимую лабораторию – Аналитический центр контроля качества воды «Роса».

«Анализы местной санэпидемстанции показали, что вредных бактерий в воде нет, – утверждает заместитель директора по коммунальному хозяйству микрорайона Белая Дача Павел Кербенев. – В Белой Даче работает станция обезжелезивания воды. На ней стоят специальные фильтры. Честно говоря, все оборудование работает на пределе. За последнее время в нашем районе было построено много новых домов».

Не спасает жителей и городская программа по очистке воды. Еще в 2007 г. для микрорайонов Коврово и Белая Дача власти пробурили две новые скважины. Но это решает проблему количества текучего ресурса. А не его качества.

«В ближайшее время мы постараемся привести в порядок старые фильтры, – обещает Павел Кербенев. – Бригада на водозаборе уже работает. Надеемся, что вода посветлеет. Для района Белая Дача необходимо установить еще 4 фильтра, а это около 20 млн. рублей». Естественно, о выплате этих средств из бюджета речи не идет. Поэтому, и правда, на «посветление» воды остается только надеяться.

Но выход есть: соседка – Москва могла бы поделиться водой с ближней Белой Дачей. Сделать это несложно: перебросить водопроводные сети и поить этот район чистой водой. Тем более что столица располагает сейчас приличным запасом воды порядка 1 млн. кубометров. В мегаполисе люди потихоньку научились беречь воду. Пять лет назад Москва потребляла 5 млн. кубометров в сутки, а сейчас – 4,5 млн. кубов.

Предложения «напоить область» губернатору Громову делались неоднократно. Он постоянно отказывается. Говорят, не хочет впадать в зависимость. Стоит, значит, подсесть на московскую воду – тут и «самостийности» конец. Стремление к независимости, однако, не мешает области сбрасывать свои стоки в московские канализационные сети. Так делают многие ближайшие к мегаполису города. И область постоянно просит все больше и больше возможностей для сброса нечистот. Столичные власти отказать не могут, иначе экология за МКАД сильно пострадает, под угрозой окажется даже канал имени Москвы. Поэтому в столице от канализационных проблем области нос не воротят. В отличие от властей Подмосковья, которым и соседская вода нехороша.