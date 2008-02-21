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Спецназ с Петровки, 38

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Спецназ с Петровки, 38

 СОТРУДНИКИ ОМСН редко попадают в объективы телекамер. Они работают в режиме строжайшей секретности. Главная задача офицеров милицейского спецназа – предотвратить любое кровопролитие.

 Дата рождения ОМСН – 9 ноября 1978 года. Это был первый опыт создания спецназа в системе МВД, приуроченный к Московской Олимпиаде. «Нужно было сопровождать олимпийский огонь от румын­ской границы до Москвы, – рассказывает замкомандира ОМСН криминальной милиции ГУВД по г. Москве полковник милиции Юрий Богданов. – Затем наши ребята охраняли спортивные объекты. После окончания соревнований отряд не стали расформировывать, а передали в подчинение легендарному ­МУРу (Московский уголовный розыск)».

 В лихие 90-е с участием сотрудников ОМСН были задержаны лидеры солнцевской, курганской, медведковской и ореховской группировок. При задержании в 1996 г. на Рублевке главарей ореховской и медведковской группировок у преступников было изъято 70 единиц оружия и боеприпасов.

 Сказано: «Сначала было Слово». Для спецназа это значит: первый шаг в освобождении заложника – переговоры. На счету ОМСН несколько сотен подобных случаев. «Было у нас такое дело: ревнивый муж схватил годовалую дочь и угрожал ей ножом, – вспоминает полковник милиции. – Задача переговорщика была – постараться освободить ребенка. После слов «ты же сильный человек, хороший отец. Отдай матери ребенка, пусть успокоится. А потом поговорим, как мужчины» – муж вдруг подошел к жене и отдал ей малышку».

 Переговорщиков выбирают профессиональные психологи по данным специальных тестов, проверок, в том числе на полиграфе (детекторе лжи). Считается, что такой человек должен быть эрудитом, немного психологом, а главное – у него должна быть интуиция.

 Вообще все сотрудники отряда универсальны. Все прекрасно подготовлены физически и психологически, профессионально владеют оружием. Хотя командование считает: если началась стрельба, значит, что-то недоработали. Задержание должно проходить молниеносно и без лишнего шума.

 Боевое подразделение ОМСН состоит из групп захвата и прикрытия. Есть пиротехники, альпинисты и снайперы. Все структуры одновременно используются только в самых тяжелых ситуациях. На рядовой случай отправляются 3–4 человека.
Как-то прошла оперативная информация, что будет совершен налет на зал игровых автоматов. Сотрудники ОМСН выехали на место, побеседовали с кассирами. Мол, придут бандиты – не сопротивляйтесь, отдайте деньги, а мы налетчиков на выходе примем. Кассиры оказались слишком дисциплинированными, наличность сразу в мешки сложили, ждут. Бандиты в масках заходят... и сказать даже ничего не успели, а кассиры им уже деньги суют!

 Налетчики ошалели, но деньги взяли и кинулись бежать. Бойцы ОМСН такой оперативности от кассиров тоже не ожидали. Преступников задержали не сразу, пришлось за ними побегать.

 Руководство МВД интересуется: как улучшить жизнь подразделения? Отцы-командиры ОМСН считают, что после 10 лет выслуги боец заслуживает квартиру.

 «От знаменитого подразделения ФСБ «Альфа» мы отличаемся в основном боевыми задачами, – объясняет начальник боевого отделения ОМСН криминальной милиции ГУВД по г. Москве подполковник милиции Алексей Попов. – Подразделение «А» в основном занимается государственными преступлениями, а мы исключительно уголовными. Но однажды во Внуково в 1991 г. мы, перешагнув свои полномочия, совместно с «Альфой» обезвредили террориста, захватившего самолет. Наши ребята, переодевшись летчиками, сначала забрались в кабину к пилотам. Затем, словно поддавшись его требованиям, впустили бандита в кабину. И тут же одним ударом уговорили остаться на Родине».

 По одному из последних дел, в которых ОМСН сыграл решающую роль, следствие еще не окончено. Поэтому подробности не разглашаются. А в общих чертах произошло вот что. В МГИМО стали пропадать студентки. Одну за другой их прямо у входа в институт забирали и увозили в гараж. Там держали до получения выкупа. Сначала у банды дела шли успешно, несколько семей послушно отдали указанные суммы и никому не жаловались.

 Но ктото все же обратился в милицию. Было обговорено место передачи денег – и туда задолго до похитителей выдвинулся спецназ. Два часа в снегу в лесополосе отряд спецназа дожидался «гостей». Еще полчаса пришлось подождать, пока похитители проверяли, нет ли засады. Они прошли всего в нескольких метрах от замаскированных бойцов... Чуть позже вымогателей «упаковали» с поличным. Дело уже передано в Следственный комитет.

Аргументы спецназа

 ЗА 2007 г. сотрудники ОМСН произвели более 400 задержаний. После чего более 100 обвиняемых были привлечены к уголовной ответственности.

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