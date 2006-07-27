Мост в будущее

ОБЫЧНЫЙ прогулочный маршрут москвичей: от метро «Третьяковская» по Лавру­шинскому переулку, через обводной канал на Болотную площадь, где радуют взгляд «плавучие» фонтаны и напрягает мысль скульптура Михаила Шемякина «Дети - жертвы пороков взрослых». Этот путь можно и нужно продлить. Предлагаем вам прогуляться по новому пешеходному мосту до храма Христа Спасителя.

Чтобы туда попасть, пройдите мимо кинотеатра «Ударник» и сверните на Берсеневскую набережную. Вы увидите металлическую лестницу. Этот конец моста должен пройти через одно из зданий будущего квартала «Золотой остров», который пока существует только на бумаге. Через несколько лет здесь появится город в городе, со своими музеями, концерт­ными студиями, магазинами. Мост возвышается над Москвой-рекой на 16 метров. В перспективе на нем сделают смотровые площадки. Но вид и сейчас отличный. Отсюда хорошо фотографировать Кремль и памятник Петру I. Можно снять и пока еще пахнущую шоколадом фабрику «Красный октябрь» - чтобы показать внукам, что было на месте самого европейского квартала Москвы «Золотой остров».