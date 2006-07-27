Как «жужик» пробки сверлил

ДВАДЦАТЬ минут десятого. «Вернадка» стоит метров на двести в сторону МКАД и неразличимо далеко в сторону центра. Я медленно проезжаю мимо затора, с сочувствием и некоторым превосходст­вом глядя на водителей и пассажиров влипших тачек. Конечно, им комфортнее. Зато я еду, а они - стоят.

Объем двигателя мотороллера так мал, что гашники его всерьез не воспринимают: для управления скутером не нужны ни права, ни техпаспорт. Среди любителей двухколесного транспорта он получил ласковое прозвище «жужик», потому что его двигатель не ревет, не рычит, а деликатно жужжит.

Затаив дыхание, чтобы голова не закружилась от выхлопов пыхтящего грузовика, проношусь мимо него вплотную к обочине. Лавирую, обгоняя габаритных соседей. Для скутера пробок просто не существует! На пересечении с Ломоносовским проспектом трасса тоже стоит. Здесь приходится выбраться на тротуар. В странах, где уделяют внимание развитию экологического транспорта, мотороллеры могут передвигаться по велосипедным дорожкам. Жаль, но в Москве они пока не предусмотрены. Вырвавшись, наконец, на оперативный простор Комсомольского проспекта, я скромно прижимаюсь к обочине правого ряда. Застоявшиеся в пробке водители проносятся мимо. И на пути им лучше не попадаться.

Настоящее пекло начинается на Третьем кольце. Скоростная трасса нетерпима к «жужику», который быстрее 60 км/ч не бегает. Стоило мне появиться на самом краешке правой полосы, как раздался возмущенный рев клаксона. Под такое звуковое сопровождение мы проехали пару километров, после чего тонированная «шестерка» пошла на обгон, постаравшись растереть меня по стене тоннеля. Еще через несколько минут водитель огромного джипа не поленился, поравнявшись со мной, притормозить, опустить стекло и заковыристо обматерить. Не дожидаясь, пока какой-нибудь нетерпеливый шофер нач­нет подталкивать мотороллер бампером, я свернул в ближайший съезд.

Центр города идеально походит для скутера. Объезжая забитые бульвары глухими переулками, я направляю свою «Ямаху» к финишу. Товарищ на своем автомобиле безнадежно отстал и появился возле памятника Пушкину только через 40 минут. Мой эксперимент показал, что мотороллеры всем хороши, но... для Москвы не пригодны. Столица остается территорией агрессивного вождения, где скромному «жужику», увы, не место.