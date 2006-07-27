//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Не ходите, дети, по лесу гулять

В парках орудуют «черные плащи»

№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Елена ОБОЛЕНСКАЯ ]

Не ходите, дети, по лесу гулять
Маньяки могут быть повсюду, фото С. ХАЛЬЗОВА

ПОСЛЕДНИЕ пять лет (с момента первого убийства, совершенного маньяком в 2001 г.) люди старались обходить злополучный парк стороной. Но когда душегуба арестовали, люди, живущие в округе, решили, что преступления на этом закончились и тенистые тропинки стали безопасны для пеших прогулок. Однако, по мнению правоохранительных органов, не стоит заблуждаться на этот счет. Лесные трущобы по-прежнему таят опасности. И такой маньяк может появиться в любом парке. По данным столичного ГУВД, только за шесть месяцев этого года в городских парках были убиты 28 человек, более 300 подверглись нападению.

На прошлой неделе Татья­на Н. с дочерью пошли гулять в Измайловский парк. Пока девочка играла с другими детьми, к Татьяне подошел незнакомый мужчина и, угрожая ей ножом, потащил за собой в кусты. Он приказал женщине раздеться. Татьяна, покорно расстегивая пуговицы на кофточке, спросила мужчину, не хочет ли он провести с ней время в более приятной обстановке - например, у нее дома. От такого поведения жертвы маньяк несколько растерялся. Татьяна продолжила игру. «Если честно, - сказала она, - вы мне сразу понравились. Я вас давно приметила и ждала, когда вы ко мне подойдете. Вы сразу пробудили во мне страсть». Преступнику понравился такой подход. Он согласился пойти к женщине домой. На выходе из парка Татьяна заметила милиционеров и закричала. Стражи порядка схватили мужчину и доставили его в отделение.

История, произошедшая с восемнадцатилетней Ольгой З., закончилась не так благополучно. В парке Сокольники на нее напал наркоман. Приставив к животу девушки нож, он потребовал у нее сумочку. Но разбоем мужчина не ограничился. Он попытался изнасиловать девушку. Ольга закричала и схватилась левой рукой за нож. Когда парень попытался вырвать его, он разрезал девушке кисть буквально пополам. Кровь лила ручьем. От боли девушка стала кричать еще громче, но руку не разжала. К счастью, на помощь в этот момент подоспели двое мужчин. Они скрутили наркомана, решившего «поиграть» в маньяка. Врачи сделали Ольге операцию, но она осталась инвалидом на всю жизнь - рука в запястье не сгибается.

Как считают сотрудники право­охранительных органов, обе женщины изначально действовали верно. «Обычно в таких ситуациях жертвы теряются. Этого делать ни в коем случае нельзя, - комментирует Наталья Мальцева, сотрудник пресс-службы управления внутренних дел Южного округа. - Обязательно сопротивляйтесь. Зовите на помощь. Анализ происшествий подобного рода показывает, что сильные духом женщины всегда выигрывают в схватке с преступником». Кроме того, старайтесь сами не создавать таких ситуаций, которые могут спровоцировать преступление. Статистика показывает, что 60% людей, которые стали жертвами преступлений в лесопарках, ранее были знакомы с преступниками, 22% познакомились с ними в день преступления. Банальным кажется совет милиционеров - «не гуляйте ночью в лесу, не ходите по незнакомым тропинкам». Тем не менее 12% женщин и детей, на которых в последнее время в парках нападали маньяки, находились в состоянии алкогольного опьянения и в одиночестве (!) бродили по пустым, уединенным аллеям.

Кроме маньяков в парках наибольшую опасность представляют бомжи и подростки. Они чаще всего промышляют разбоем и грабежом - их интересуют деньги и золотые украшения. Неприятности чисто эстетического плана способны доставить отдыхающим эксгибиционисты. Эти люди в черных плащах, надетых на голое тело, прочно обосновались в столичных парках. Как правило, они «обитают» вблизи лесных тропинок, по которым люди проходят нечасто и маленькими группами. Показать свои «прелести» они стремятся прежде всего девушкам и детям. Эксгибиционисты, по мнению психиатров, ждут в ответ проявлений страха или любопытства. Чем ярче такие проявления, тем большее наслаждение они получают. Если же на эксгибициониста не обращают внимания, он чувствует себя разочарованным и угнетенным. Другая крайность в поведении жертвы - крик и возмущение - тоже, скорее всего, заставит «черный плащ» ретироваться.

Полезный аргумент

АНДРЕЙ Почтарев, прокурор Кун­цевской межрайонной прокуратуры:

Носите с собой электрошокер, газовый баллончик или газовый пистолет. В критический момент справиться с преступником поможет перочинный нож, маникюрные ножницы, пилка для ногтей, зонтик. Подберите с земли камень или палку. Кусайтесь, царапайтесь, пинайтесь - для борьбы со злодеем все средства хороши. В лицо преступнику можно бросить горсть земли - это ослепит его на какое-то время. Каждому неплохо бы владеть элементарными приемами борьбы. Помните, что самое незащищенное место на теле человека - это глаза. Удары ногой в пах, под колено, по голеностопу - самые болезненные.

Опасно везде

В СТОЛИЧНОМ ГУВД попытались составить рейтинг самых опасных лесопарков. В «черный» список вошли Воробьевы горы, Коломенское, Сокольнический, Царицынский, Битцевский, Измайловский, Химкинский парки, лесопарковые зоны Лосиного острова и Ясенева, Серебряноборское лесничество. Но потом возник резонный вопрос: а какие же зоны безопасны? Оказалось, что таких лесов... нет.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.

//В мире

В МИД заявили о "библейском масштабе" безумия, охватившего Украину

В МИД заявили о "библейском масштабе" безумия, охватившего Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что безумие, которое охватило Украину в последнее время, больше напоминает "библейскую притчу".

//Политика

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. По данным опросов "Левада-центра", 54% наших соотечественников хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Замгенпрокурора РФ Александр Буксман, выступая на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

//В мире

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, который уехал из страны со своей семьей.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за обострившейся паводковой ситуации. Ещё на прошлой неделе в Тугуро-Чумиканском районе сильно разлилась река Уда, подтопив сразу три населенных пункта: Неран, Алгазея и Удское.

//Общество

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Кто не знает Домский собор в Латвии? Таких людей уж точно не так много. Домский собор Риги – монументальное и одно из старейших строений средневекового периода не только в Латвии, но и в Балтии.

//Общество

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Наши коллеги из Парижа утверждают, что актер Даниэль Отой – типичный француз. Он замкнут, «сам в себе», частенько впадает в уныние. Бывает, что интервью превращается в муку. Но его любят!

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Общество

Депутат предложила сбросить бомбы на горящие леса в Сибири

Депутат предложила сбросить бомбы на горящие леса в Сибири

В Алтайском крае депутат законодательного собрания предложила тушить горящую тайгу бомбами. По словам Евгении Боровиковой, такой способ тушения пожаров давно практикуется по всему миру.

//Новости СМИ2

//Криминал

Задержан начальник управления УгРо УМВД Приморья

Задержан начальник управления УгРо УМВД Приморья

Фрунзенский суд Владивостока арестовал начальника уголовного розыска ГУ МВД Приморья Андрея Миляева. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

//В мире

Экс-депутат Верховной Рады не верит в побег Порошенко из страны

Экс-депутат Верховной Рады не верит в побег Порошенко из страны

В СМИ пишут, что бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из страны вместе со своей семьей. По данным «Украинской правды», экс-президент уехал в Турцию на отдых.

//Общество

Как скажутся на Москве пожары в Сибири?

Как скажутся на Москве пожары в Сибири?

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, сможет ли дым от лесных пожаров дойти до Москвы. Ранее специалисты предположили, что из-за огромной площади пожаров задымление может накрыть и столицу.

//В мире

В Китае девушка попала в больницу из-за приседаний

В Китае девушка попала в больницу из-за приседаний

В китайском городе Чунцин 19-летняя девушка поспорила со своей подругой о том, кто из них сможет сделать больше приседаний. В итоге спорщицу на "Скорой помощи" увезли в реанимацию.

//В мире

Сколько Украине будет стоить создание русскоязычного канала?

Сколько Украине будет стоить создание русскоязычного канала?

На Украине подсчитали, во сколько же стране обойдётся создание русскоязычного телеканала, предназначенного для «борьбы за умы» россиян и жителей Донбасса.

//Общество

Иркутская область горит и тонет

Иркутская область горит и тонет

Вся Иркутская область оказалась в дымовой завесе из-за катастрофических лесных пожаров, разгоревшихся на севере Сибири. На территории области леса горят в 58 местах, общая площадь, охваченная огнем – 71 836 га. Это половина от всех лесных пожаров, зафиксированных в Сибири.

//Новости партнеров

//Политика

Российские политики прокомментировали создание международной переговорной площадки по Крыму

Российские политики прокомментировали создание международной переговорной площадки по Крыму

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вернуть себе полуостров. С парламентарием согласился и депутат Госдумы Руслан Бальбек.

//Шоу-бизнес

Кэти Перри признали виновной в плагиате

Кэти Перри признали виновной в плагиате

Американская певица Кэти Перри признана виновной в нарушении авторских прав при написании песни Dark Horse, выпущенной в 2013 году. Об этом сообщил в понедельник журнал Billboard.

//Общество

Медведев призвал губернаторов лично контролировать ситуацию с пожарами

Медведев призвал губернаторов лично контролировать ситуацию с пожарами

Дмитрий Медведев заявил о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами руководителей субъекта Федерации. Премьер поручил главе Минприроды вылететь и проверить ситуацию с пожарами в Сибири на месте.

//В мире

СМИ: врачи не рекомендуют герцогине Меган рожать второго ребенка в ближайшее время

СМИ: врачи не рекомендуют герцогине Меган рожать второго ребенка в ближайшее время

В СМИ появилась информация о том, что врачи не рекомендуют супруге британского принца Гарри, герцогине Сассекской Меган в ближайшее время рожать второго ребенка. Недавно женщина впервые стала мамой.

//Общество

В России в 2 раза увеличилось число проблемных объектов долевого строительства - сообщил генпрокурор Чайка

В России в 2 раза увеличилось число проблемных объектов долевого строительства - сообщил генпрокурор Чайка

Количество проблемных объектов долевого строительства за полгода возросло в России в два раза - с 894 до 1845. Генпрокурор РФ Юрий Чайка рассказал об увеличении на шесть тысяч числа обманутых дольщиков.

//Происшествия

В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Во вторник, 30 июля, стало известно, что режим чрезвычайной ситуации был введен в пяти регионах Российской Федерации. Соответствующую информацию сегодня предоставил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
2

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике
3

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
4

"Это предательство властей", продюсер Андрей Разин прокомментировал ситуацию с выборами губернатора Ставропольского края
5

Российские туристы назвали страны, в которых боятся отдыхать

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры