Не ходите, дети, по лесу гулять

ПОСЛЕДНИЕ пять лет (с момента первого убийства, совершенного маньяком в 2001 г.) люди старались обходить злополучный парк стороной. Но когда душегуба арестовали, люди, живущие в округе, решили, что преступления на этом закончились и тенистые тропинки стали безопасны для пеших прогулок. Однако, по мнению правоохранительных органов, не стоит заблуждаться на этот счет. Лесные трущобы по-прежнему таят опасности. И такой маньяк может появиться в любом парке. По данным столичного ГУВД, только за шесть месяцев этого года в городских парках были убиты 28 человек, более 300 подверглись нападению.

На прошлой неделе Татья­на Н. с дочерью пошли гулять в Измайловский парк. Пока девочка играла с другими детьми, к Татьяне подошел незнакомый мужчина и, угрожая ей ножом, потащил за собой в кусты. Он приказал женщине раздеться. Татьяна, покорно расстегивая пуговицы на кофточке, спросила мужчину, не хочет ли он провести с ней время в более приятной обстановке - например, у нее дома. От такого поведения жертвы маньяк несколько растерялся. Татьяна продолжила игру. «Если честно, - сказала она, - вы мне сразу понравились. Я вас давно приметила и ждала, когда вы ко мне подойдете. Вы сразу пробудили во мне страсть». Преступнику понравился такой подход. Он согласился пойти к женщине домой. На выходе из парка Татьяна заметила милиционеров и закричала. Стражи порядка схватили мужчину и доставили его в отделение.

История, произошедшая с восемнадцатилетней Ольгой З., закончилась не так благополучно. В парке Сокольники на нее напал наркоман. Приставив к животу девушки нож, он потребовал у нее сумочку. Но разбоем мужчина не ограничился. Он попытался изнасиловать девушку. Ольга закричала и схватилась левой рукой за нож. Когда парень попытался вырвать его, он разрезал девушке кисть буквально пополам. Кровь лила ручьем. От боли девушка стала кричать еще громче, но руку не разжала. К счастью, на помощь в этот момент подоспели двое мужчин. Они скрутили наркомана, решившего «поиграть» в маньяка. Врачи сделали Ольге операцию, но она осталась инвалидом на всю жизнь - рука в запястье не сгибается.

Как считают сотрудники право­охранительных органов, обе женщины изначально действовали верно. «Обычно в таких ситуациях жертвы теряются. Этого делать ни в коем случае нельзя, - комментирует Наталья Мальцева, сотрудник пресс-службы управления внутренних дел Южного округа. - Обязательно сопротивляйтесь. Зовите на помощь. Анализ происшествий подобного рода показывает, что сильные духом женщины всегда выигрывают в схватке с преступником». Кроме того, старайтесь сами не создавать таких ситуаций, которые могут спровоцировать преступление. Статистика показывает, что 60% людей, которые стали жертвами преступлений в лесопарках, ранее были знакомы с преступниками, 22% познакомились с ними в день преступления. Банальным кажется совет милиционеров - «не гуляйте ночью в лесу, не ходите по незнакомым тропинкам». Тем не менее 12% женщин и детей, на которых в последнее время в парках нападали маньяки, находились в состоянии алкогольного опьянения и в одиночестве (!) бродили по пустым, уединенным аллеям.

Кроме маньяков в парках наибольшую опасность представляют бомжи и подростки. Они чаще всего промышляют разбоем и грабежом - их интересуют деньги и золотые украшения. Неприятности чисто эстетического плана способны доставить отдыхающим эксгибиционисты. Эти люди в черных плащах, надетых на голое тело, прочно обосновались в столичных парках. Как правило, они «обитают» вблизи лесных тропинок, по которым люди проходят нечасто и маленькими группами. Показать свои «прелести» они стремятся прежде всего девушкам и детям. Эксгибиционисты, по мнению психиатров, ждут в ответ проявлений страха или любопытства. Чем ярче такие проявления, тем большее наслаждение они получают. Если же на эксгибициониста не обращают внимания, он чувствует себя разочарованным и угнетенным. Другая крайность в поведении жертвы - крик и возмущение - тоже, скорее всего, заставит «черный плащ» ретироваться.

Полезный аргумент

АНДРЕЙ Почтарев, прокурор Кун­цевской межрайонной прокуратуры:

Носите с собой электрошокер, газовый баллончик или газовый пистолет. В критический момент справиться с преступником поможет перочинный нож, маникюрные ножницы, пилка для ногтей, зонтик. Подберите с земли камень или палку. Кусайтесь, царапайтесь, пинайтесь - для борьбы со злодеем все средства хороши. В лицо преступнику можно бросить горсть земли - это ослепит его на какое-то время. Каждому неплохо бы владеть элементарными приемами борьбы. Помните, что самое незащищенное место на теле человека - это глаза. Удары ногой в пах, под колено, по голеностопу - самые болезненные.

Опасно везде

В СТОЛИЧНОМ ГУВД попытались составить рейтинг самых опасных лесопарков. В «черный» список вошли Воробьевы горы, Коломенское, Сокольнический, Царицынский, Битцевский, Измайловский, Химкинский парки, лесопарковые зоны Лосиного острова и Ясенева, Серебряноборское лесничество. Но потом возник резонный вопрос: а какие же зоны безопасны? Оказалось, что таких лесов... нет.