В Москве полно людей с плохой аурой

- Я ВЫБРАЛ этот город потому, что здесь была работа. Москву завоевывать не собирался. Просто искал свое место в жизни. Но Москва всегда относилась ко мне враждебно. Долгое время у меня не было прописки, приходилось платить штрафы, сидеть в милиции и ждать, пока проверят личность. Я прошел через все унизительные процедуры, которые не добавляют немосквичам любви к городу.

Мне вообще тут не нравится. Повсюду много людей, везде толчея и давка. В метро ездить невозможно: огромная масса едет вместе с тобой, огромная масса - навстречу, полно народу с плохой аурой, пьяных. Люди спят стоя и сопли роняют на плечи соседей. Хотел бы я посмотреть на того, кому нравится в московском метро! А пробки? Раньше они просто бесили, теперь научился относиться к ним как к природному явлению. Поэтому, когда застреваю, радио слушаю или по телефону разговариваю. В Москве ведь даже гулять негде, разве что на Бульварном кольце. Но для такого огромного города 1,5 км бульваров - маловато будет.

Здесь все бежит, все торопится. Заражает, конечно: хочется тоже бежать, что-то делать. Это и хорошо и плохо. Когда я приезжаю в Новосибирск, мне кажется, что люди там живут преступно медленно. Но надо же иногда переставать суетиться, начинать наслаждаться жизнью, делать все неторопливо, со вкусом, с удовольствием! Этого в Москве нет. Поэтому, как только у меня появились деньги, я купил себе дом в Подмосковье и поселился там. Теперь в городе появляюсь только в случае крайней необходимости.