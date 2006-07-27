Чисто конкретные театралы

ПАРУ лет назад на спектакле театра им. Вахтангова «Отелло» я слышала в антракте разговор двух молодых людей: «Пока все хорошо, интересно. Надеюсь, и дальше Шекспир не подкачает». Под такую публику появились и соответствующие спектакли - антрепризы. Люди там смеются два часа и уходят, позабыв то, что смотрели. Как живут москов­ские театры, вынужденные считаться со зрителями, культурный уровень которых оставляет желать лучшего?

«Дамы и господа, на время спектакля выключите, пожалуйста, свои мобильные телефоны. Показать свою крутизну, похваляясь мобильными, можно и во время антракта», - таким объявлением начинает каждый спектакль художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Подобные призывы звучат перед представлениями и на других сценах. Однако просьбы на московскую публику не действуют, и всякий раз вместо тишины - любимого звука любого актера - в зрительном зале звенят мобильники. Одна авторитетная фирма, занимающаяся социологическими опросами, выяснила, что телефоны, вопреки просьбам актеров, не выключают более половины зрителей. Больших денег для борьбы с мобильниками не пожалели в «Мастерской Петра Фоменко», Большом театре и калягинском «Et Cetera». Там установили специальные «глушилки». Когда эти устройства включены, мобильники перестают ловить сеть. Не блокируются только звонки в экстренные службы.

Настоящим бичом для театров стали массовые походы на представления школьных групп. Дети, не унаследовавшие от родителей культуры поведения в зрительном зале, ведут себя безобразно: вслух комментируют действия актеров, громко разговаривают, бросают на пол обертки от конфет... В Малом театре и «Сатириконе» коллективные посещения школьников под запретом. В Малом считают, что группами на спектакли ходят те, кто ленится читать пьесы. «Детям необходимо ходить в театр, - уверяет Константин Райкин. - Но массовые посещения никогда не приносят пользу. Драматургия внутренних отношений, существующая в коллективе, всегда пересиливает драматургию на сцене и мешает восприятию спектакля». В «Мастерской Петра Фоменко» всегда рады посещениям школьников, но при одном условии: администратор рассаживает их группами по три человека. «Ни в коем случае нельзя отказывать школьникам в праве посещать театральные представления, - объясняет Анна Родионова, помощник художест­венного руководителя «Мастерской» по связям с общественностью. - На наших спектаклях всегда есть школьники. Они - наши будущие зрители. Воспитать художественные вкусы подрастающего поколения - важная задача любого театра. Я понимаю, когда отказываются от этого из-за сильного шума и проч. Подростки, конечно, не самые дисциплинированные зрители. Но интересный спектакль может перебороть даже такую нерегулируемую силу, как группа школьников».

Самые радикальные меры для борьбы с «бескультурьем» принял «Театр.doc», открывшийся в столице в 2002 году. Помещения театра расположены в подвале. Здесь нет ни гардероба, ни буфета. «Мы хотим делать ДРУГОЙ театр, с другими задачами и атрибутами, - констатирует «художественный руководитель.doc» Михаил Угаров. - Современный театр строится по принципу: «Мы с женой посмотрели спектакль, потом пошли в ресторан». Получается некий вечер-комплекс: в ресторане будет вкусная пища, на сцене - вкусное зрелище. Увы, сегодня в Москве существует только развлекающий буржуазный театр». Какой театр - такая и публика. Или наоборот?