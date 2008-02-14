Дом Красного Кардинала

ОДНАКО же время от времени подобное встречается. Один из подобных шедевров – так называемый Знаменский оперный дом (название он получил потому, что расположен на Знаменке, нынешний номер 12).

Все началось с антрепренеров Чинти (по-московски – Чути) и Бельмонти. Было у них разрешение на постановку «публичных маскерадов, комедиев и опер комических». Они сняли часть воронцовского дома, где и давали свои «маскерады».

Затем, в чуму, Бельмонти умер. А Чинти передал антрепризу Мельхиору Гротти. А Гротти в свою очередь – Урусову. Который, стесняясь своей не совсем итальянской фамилии, взял в компаньоны Маддокса Меккола Медокса (по-московски – Михаила Егоровича).

«Михаил Егорович», хотя и был не итальянцем, а британцем, внешность имел видную. Щеголял в красном плаще (за что был прозван Кардиналом). Славился не только как предприниматель, но и как механик. Сделал, например, часы с огромным механическим оркестром и движущимися фигурками. И подарил свое произведение императрице.

Этот вот «кардинал» и основал так называемый Знаменский оперный дом «с благопристойными в удовольствие публики увеселениями».

Театр Кардинала был для того времени новаторским. Как писал один из современников, «каждый артист являлся в своем характере, в роли, которая соответствовала его средствам и нравилась ему... Каждый отдельно был превосходен, совокупность целой пьесы удивительна».

Правда, здание театра было не слишком-то удобным. Сам Медокс описывал его критически: «...три деревянные стены, прирубленные к каменной, составляли непрочное сооружение оного без всякого порядка и украшения внутри, без всякой удобности и важности, приличной публичному зданию снаружи».

Оперный дом существовал недолго. 26 февраля 1780 г., во время пьесы «Дмитрий Самозванец», «три деревянные стены» сгорели. Газета «Московские ведомости» сообщила горожанам, что театр погиб «от неосторожности нижних служителей, живших в оном». «Михаил Егорович» стал строить для себя новое здание (там, где сейчас Большой театр). А в доме на Знаменке в наши дни размещается музыкальная школа. Да не простая, а имени Гнесиных.