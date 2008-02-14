//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Абонент «02» постоянно доступен

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ФЕТИСОВА ]

Абонент «02» постоянно доступен
Работа в службе «02» требует психологической гибкости, Фото С. ХАЛЬЗОВА

 СЛУЖБА расположена по знаменитому адресу Петровка, 38. Бесконечными коридорами меня проводят в огромный зал. Теперь здесь не 14 рабочих мест, как до модернизации, а целых 40. В четыре ряда тянутся столы, каждый из них «упакован» в стеклянную кабинку. Чем не среднестатистический офис? Только все сотрудники здесь имеют звания – от рядового до офицера.

 «У нас есть легенда, – улыбается Татьяна Стружук, начальник службы «02». – Как-то в конце 70-х тогдашний министр МВД увидел здесь мужчин с телефонными трубками в руках и сказал: «Не мужское это дело». С тех пор московская милиция отвечает только женским голосом. Правда, в 2002 г.взяли на работу несколько мужчин. Но они у нас не прижились».

 Работа действительно специфическая – требует той психологической гибкости, которой обладают только женщины. На их хрупкие плечики в милицейских погонах ложится ответственная нагрузка – все происшествия многомиллионной столицы.

 Раздается очередной звонок, оператор Ирина снимает трубку. Ее задача – разобраться, в чем дело, и успокоить горожанина. «У женщины пропала дочь», – комментирует Ирина. И говорит в трубку: «Успокойтесь, пожалуйста, и назовите вашу фамилию…» Номер телефона и адрес абонента определяются автоматически. Оператор мгновенно вводит все данные и суть происшествия  в компьютер. Всего в  распоряжении оператора около 130 типов сообщений, и под каждое разработан свой алгоритм действий. Данные тут же отправляются в местное ОВД, сотрудники которого обязаны проверить все на месте и принять меры. На этом дело не заканчивается. В течение трех часов дежурный ОВД вносит в базу данных результат проверки. Оператор службы «02» должна его просмотреть и отправить в электронный архив.

 Каждую секунду в большом городе кто-то набирает номер «02» – трели звонков не утихают. Но ведь сейчас еще утро! На цифровом табло появляется надпись: «ноль абонентов в ожидании». «У нас «часы пик» – с трех дня до трех ночи, – рассказывает Татьяна Стружук. – Но даже тогда время ожидания – не больше двух минут. Всего за сутки поступает от 15 до 20 тыс. звонков». Каждое сообщение записывается на цифровой носитель. При необходимости оно станет вещественным доказательством в суде.

 Чаще всего номер «02» набирают пострадавшие в ДТП. Для работы с такими вызовами даже выделена специальная группа. Если есть пострадавшие, сообщение немедленно передается в «Скорую помощь».

 А вообще звонки бывают самые разные. Звонят свидетели убийств и наблюдавшие НЛО. Специалисты могут определить местонахождение потерявшегося. «Что вы видите перед собой? – терпеливо выясняет оператор. – «Пятерочку»? Оставайтесь на месте, сейчас прибудет наряд…»

 Работа тяжелая, и, когда это необходимо, можно отдохнуть в специально оборудованной комнате. Послушать музыку или посмотреть телевизор. Вообще на условия работы девушки не жалуются: в течение суточной смены предусмотрено время на сон, три перерыва на обед. Поэтому в любое время, позвонив в «02», услышишь неизменно доброжелательное «чем мы можем вам помочь?». Эта фраза была разработана недавно. После того как она вошла в обиход, операторы стали замечать, что люди разговаривают с ними уважительнее. Значит, фраза выбрана правильно.

 Если абонент сообщает о серьезных нарушениях (например, об угоне машины), оператор передает вызов в дежурную часть города, расположенную здесь же. На огромном мониторе высветится карта с местом происшествия. Служба радиоуправления нарядом передаст сообщение по всем постам. Если потребуется, наблюдение будет вестись со спутника.

 Зал дежурной части города похож на центр управления полетами: за огромными мониторами сидят операторы (тут работают только мужчины). Здесь собирают и обобщают данные, организуют работу нарядов милиции. «В каждом окружном ОВД установлены камеры видеонаблюдения, – рассказывает полковник Анатолий Калинин, начальник смены. – Изображение передается на эти мониторы. Так мы контролируем все, что происходит в отделениях».

 «Знаете, какой наш главный принцип? – спросила, прощаясь со мной, Татьяна Стружук. – Не человек идет в милицию, а милиция идет к человеку, если он попал в беду».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Мнение

Повелители рабочего времени

Повелители рабочего времени

Пророчества премьера Дмитрия Медведева, даже самые отчаянные, всегда сбываются. Сказал: «денег нет!». И у большинства населения их не стало. Отлил: «лучше не работать, или работать мало». И все наперебой стали предлагать работать всего 4 дня в неделю.

//В мире

В США считают, что НАТО потеряло военное превосходство перед Россией

В США считают, что НАТО потеряло военное превосходство перед Россией

Американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что за последние несколько лет страны НАТО стали терять военное превосходство перед Россией. Это стало причиной принятия новой стратегии альянса.

//Экономика

Правительство РФ одобрило повышение МРОТ более чем на 7%

Правительство РФ одобрило повышение МРОТ более чем на 7%

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12 тысяч 130 рублей, увеличившись на 850 рублей (или 7,5%). Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

//В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

//Жаркое из блогов

Варшава готовит «эскадроны смерти»

Варшава готовит «эскадроны смерти»

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Пророчество астрологов о «взлете» России в 2024 году опубликовали в интернете

Пророчество астрологов о «взлете» России в 2024 году опубликовали в интернете

В 2024 году в России начнется подъем, который продлится как минимум на протяжении пятнадцати лет. Соответствующего мнения придерживаются астрологи, утверждается в материале, появившемся в блогосфере.

//Общество

Что делать с наплывом мигрантов в Европе и России?

Что делать с наплывом мигрантов в Европе и России?

С экранов телевизоров нам постоянно твердят, как плохо стало жить в Европе из-за огромного количества беженцев. Кругом грязь и никакой безопасности. Выйдешь из дома – и тут же тебя изнасилуют или ограбят. А если задуматься, так ли уж ситуация с мигрантами в нашей стране отличается от того, что происходит на Западе?

//Общество

Почему людям нравятся плохие новости

Почему людям нравятся плохие новости

Почему людям нравятся плохие новости? Говорят, что дурные вести бегут, а хорошие плетутся прихрамывая. Трансляции плохих новостей для СМИ – дело привычное. И причина даже не в том, что в мире постоянно что-то происходит. Чернуха хорошо продается, вызывая у нас с вами устойчивый интерес.

//Общество

Определена судьба чиновницы из Ульяновска, выложившей фото из "шоколадной" ванны

Определена судьба чиновницы из Ульяновска, выложившей фото из "шоколадной" ванны

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не уволит своего советника Светлану Опенышеву за селфи в "шоколадной" ванне. Об этом накануне заявил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

//Новости партнеров

//Политика

Оставшаяся без работы экс-депутат Савченко стала телеведущей

Оставшаяся без работы экс-депутат Савченко стала телеведущей

Скандальной известная как на Украине, так и в России Надежда Савченко стала ведущей украинского телеканала ZIK. Она обещает раскрыть подковерные игры и тайны Верховной Рады.

//Культура

Скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев

Скончался актер театра и кино Сергей Афанасьев

Скончался известный актер театра и кино Сергей Афанасьев. Ему было 55 лет. Как сообщается сегодня на сайте Союза кинематографистов России, артист умер после продолжительной болезни.

//Новости СМИ2

//Спорт

Лукашенко предложил провести в Белоруссии кубок УЕФА

Лукашенко предложил провести в Белоруссии кубок УЕФА

Президент Белоруссии встретился с главой УЕФА Александером Чефериным. В ходе встречи Лукашенко похвастался своей любовью к футболу и предложил провести суперкубок в Минске. Об этом сообщают белорусские СМИ.

//Политика

Путин повысил зарплаты чиновникам и дипломатам

Путин повысил зарплаты чиновникам и дипломатам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября окладов дипработников, гражданских госслужащих, работников юстиции. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

//Общество

Фильмы ужасов являются одним из самых популярных жанров кино. А кто не любит пощекотать свои нервишки?

Фильмы ужасов являются одним из самых популярных жанров кино. А кто не любит пощекотать свои нервишки?

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать у нас истерический смех или даже панику и слезы, поэтому не советуем злоупотреблять впечатлительным зрителям.

//Шоу-бизнес

Муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына

Муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына

Как стало известно СМИ, тайным мужем 46-летней Марии Мироновой оказался 27-летний актер. Они узаконили свои отношения два года назад и все это время успешно скрывались от камер папарацци.

//Политика

Финляндия откроет еще один погранпункт на границе с РФ

Финляндия откроет еще один погранпункт на границе с РФ

Финляндия в 2024 году откроет для туристов погранпункт Париккала-Сювяоро. Он может стать четвертым по популярности пунктом пропуска для грузового транспорта и пятым - для пассажирского.

//В мире

Лукашенко оценил ситуацию в школах: "Бардак"

Лукашенко оценил ситуацию в школах: "Бардак"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынес дисциплинарные взыскания ряду чиновников, в том числе премьер-министру и главе своей администрации, из-за уволенной из одной из школ Гомеля учительницы.

//Новости партнеров

//В мире

В Минске запретили билборд из-за вышиванки

В Минске запретили билборд из-за вышиванки

В минском метро запретили размещать рекламу компании, рекламирующей кино на белорусском языке. Об этом сообщают белорусские СМИ.

//Шоу-бизнес

"Богиня": в Сети обсуждают новый образ Сергея Лазарева с макияжем и париком

"Богиня": в Сети обсуждают новый образ Сергея Лазарева с макияжем и париком

Известный российский певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками необычной фотографией в женском образе. Поклонники начали активно обсуждать снимок артиста, перечисляя варианты, на кого он похож.

//Общество

В Бурятии задержали шамана, который шел «изгонять Путина»

В Бурятии задержали шамана, который шел «изгонять Путина»

Бурятская полиция задержала якутского колдуна, который шел пешком из Якутии в Москву. Шаман собирался провести обряд «изгнания Путина» из Кремля. О задержании сообщила пресс-служба МВД официального Улан-Удэ.

//Шоу-бизнес

Врач: Анастасию Заворотнюк готовят к операции

Врач: Анастасию Заворотнюк готовят к операции

Врач, знакомый с течением болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, оценил текущее состояние знаменитости и сообщил о подготовке к операции по удалению опухоли головного мозга. По его словам, лучение актрисы активно продолжается.

//Здоровье

В Минздраве рассказали, в каких регионах России — самые больные дети

В Минздраве рассказали, в каких регионах России — самые больные дети

Согласно данным Минздрава за 2018 год, в России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения). После идут Карелия (339 633,9) и Архангельская область (335 739).

//Криминал

В Москве задержан замглавы департамента Министерства культуры

В Москве задержан замглавы департамента Министерства культуры

Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу по делу о крупном мошенничестве экс-главу департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимира Цветнова, передает ТАСС.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским
2

"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
3

Зубные имплантаты несут опасность для здоровья
4

Озвучен прогноз о массовом уничтожении ополченцев после возвращения Донбасса на Украину
5

Ученые рассказали, влияют ли перепады погоды на здоровье людей

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры