Мосэнергосбыт энергично выбивает сомнительные долги

ОБМЕНЯВШИСЬ информацией с соседями по очереди, испытываю некоторое облегчение: мой долг в 3978 руб. 90 коп., можно сказать, копеечный. У иных суммы куда крупнее. Все держат наготове пачки квитанций об уплате за электричество и полны решимости доказать, что тут какая-то ошибка…

Из кабинета, где выясняются отношения между должниками и чиновниками «от электричества», граждане, как один, выходят с перекошенными от возмущения лицами. Ругаются, грозят судом. Охранник невозмутимо разгадывает кроссворд: похоже, он тут уже всякого наслушался.

После получасового ожидания тетенька-оператор распечатала мне листы с таблицами «сколько набежало – сколько заплатили». Скороговоркой объяснила свою правоту. Смысл сводился к тому, что мы все свои квитанции об оплате можем засунуть себе… обратно в карман. Потому что после снятия показаний счетчиков выясняется, что киловатт мы сожгли гораздо больше, чем у каждого значится в квитанции.

Суть вот в чем. Квитанции нам присылают сразу на целый год. Суммы на них выставляются «на глазок». После повышения тарифов (с января каждого года) происходит пересчет. Причем показания счетчиков снимаются сотрудниками Мосэнергосбыта только в сентябре и в марте. Так и возникает возможность для махинаций.

Заплатили вы, скажем, по квитанциям за январь–март прошлого года все до копейки. Но вам присылают письмо, что вы все равно должны. Потому что операторы сделали задним числом перерасчет – по новым тарифам. Причем вы не знаете точно, сколько в каком месяце сожгли энергии. И пойдите, докажите, что свет жжете более или менее равномерно в течение года. А не накручиваете вдвое больше киловатт именно в январе–марте, когда тарифы повысились…

Что еще возмутительнее: со многих граждан под сурдинку пытаются взыскать полумифические долги за далекие прошлые годы. Мне, например, «припаяли» задолженность аж за 2002 г., но включили ее в долг с марта по сентябрь прошлого года. Большинство граждан покорно платят, просто не зная о том, что эти требования незаконны: срок давности по коммунальным платежам составляет у нас три года.

– Я летом выиграла суд у Мосэнергосбыта, – говорит Нина Е., жительница Марьино. – И всем советую судиться, а не платить покорно абсурдные счета этой ушлой конторы.

Однако очереди с «письмами счастья», по данным «АН», ежедневно выстраиваются в большинство отделений Мосэнергосбыта. И люди платят. Потому что и впрямь легче откупиться от сомнительных претензий, чем сидеть без света и одновременно судиться.

– Заплатите, а потом можете подавать на нас в суд, – откровенно рубанула тетенька-оператор. – Иначе останетесь без электричества и судитесь хоть до конца света!

Аргумент юриста

Анна Сорокина, юрист компании «НЕРР Штифенхофер Лутц»:

– Взыскивать долги после истечения срока исковой давности, определенной в три года, Мосэнергосбыт не имеет права. Эти претензии с их стороны в суде даже не должны были бы рассматривать как незаконные. У потребителя в этом случае два варианта действия. Можно сразу обращаться в суд, но по таким делам суды могут тянуться годами. Можно заплатить – и после этого подавать иск, требуя возврата незаконно начисленных сумм. И конечно, внимательно, до копейки, пересчитать свои долги: если с каждого москвича взыскать незаконные хотя бы 100 рублей – можно неплохо заработать!

Контраргумент энергетиков

Владимир Кимерин, генеральный директор ОАО «Мосэнергосбыт»:

– Что касается очередей, то мы еще в прошлом году приняли стандарт, по которому время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут. На данный момент оно этого предела и не превышает. Сейчас мы внедряем систему электронного оборудования в очередях. Уже в половине офисов действует такая система. К вопросу о задолженностях. Мы наводим порядок в своих взаимоотношениях с клиентами. Я не исключаю, что за многолетнюю историю наших отношений у какого-то клиента впервые появился контролер, который списал реальные показания приборов учета. И это отнесли к последнему времени. Но корректировать счета мы будем за весь период. Снимаем такие вопросы исключительно в индивидуальном порядке, потому что это деньги.